【家居收納】台灣收納整理師教路　從小培養孩子收拾習慣技巧

家中多了小朋友，衣物、玩具和圖書堆積如山，的確令人非常頭痛，看到都「眼火爆」！到底有什麼技巧可以極速將家裏執拾得井井有條，令環境更舒適呢？ 當過5年保姆的台灣收納整理師于之琳，就憑著她處理大大小小的家居環境，分享她的收納心得。希望家長可從小訓練子女學習收拾，家裏變得煥然一新之餘，親子關係也會有所改善。

台灣收納整理師于之琳 (Shirley)

圖書

圖書最重要是分類，例如按英文書、漫畫書、繪本、同系列書本去分，方便小朋友拿取，增加他們閱讀的興趣。如果有多於一位小朋友，也可按年齡分類。擺放時不要疊在一起，因為要拿底下的書會不方便，要把它們書脊向外或者向上立起來。如果想更美觀，也可以根據書本的高度大小排列。

+ 2

另外，Shirley分享自己從小有個習慣，可以讓書本整齊地放回原處。「台灣圖書館會叫小朋友準備一把30厘米的尺子，每次去圖書館都帶著它。在挑書時，挑到喜歡的可以把尺子放在書的原位，看完就叫小朋友找回自己的尺子，把書放回原處。這樣就可確保書可以放回原處。」而家長可以邀請小朋友在尺子多作裝飾，讓他們覺得那是自己喜愛的東西，更想使用它。

衣服

Shirly指，如果是大人的衣服, 可能要摺得比較漂亮一點，但小朋友的其實沒關係，因為他們的衣服小，簡單一點。當中的重點技巧是要將衣服摺成差不多大小的方形。大家可以將衣服分成三等份，多餘的往內摺，盡量摺成方形。然後放在抽屜裏或其他容器中時，要讓它立起來，不要平放，這樣可以放更多衣服，比較節省空間。

一般來說Shirley會把小朋友衣服摺三下，如果抽屜或容器的高度較矮，可多摺一下；如果用高身的容器，就可以維持三下或少摺一下，衣服更扁可多放幾件。

+ 12 + 11 + 10

玩具

玩具方面，Shirley就建議小朋友年紀愈大就可轉換愈小的收納箱。她指，幼兒階的玩具體積通常都比較大，比較好收拾，用一個大箱子讓小朋友知道玩具要放在該處，有收拾的概念就可以了。

當他們再大一點，玩具的體積會較小，數量又較多，如果全部都放在大箱子中，就會很難找到想要的玩具，箱子又很難清潔。這個階段的收納箱就可以變小一點。收拾規則也要定高一點，以前只要小朋友有收拾的概念就可以，現時可以要求小朋友將玩具分類收拾。家長可以用一些圖案或顏色標示協助。如果小朋友在學生字，也可以用簡單的英文標示，例如：Car。

從小有這樣的收拾訓練，小朋友六七歲時，他們知道怎樣收玩具，就可以用愈來愈小的盒子來分，自己決定東西放在哪裏。例如想LEGO放在某個盒子、玩偶放在某處，家長此時就可以更輕鬆。