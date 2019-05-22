【玩具收納】車仔、公仔數量多　日本父母如何變整齊？

小朋友玩具爆棚，而且經常亂放、冇手尾，往往令媽媽非常苦惱。有日本父母就運用創意，利用圖書架、文件架、工具箱等物品，創造成收納架。不但讓家中變得整齊，孩子也能學會有手尾！

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作為父母，很多時也忍不住手給孩子買喜愛的玩具，結果家中的玩具愈來愈多。很多人都用一個大箱收納，但孩子往往都喜歡把玩具一次過翻倒出來，到了收拾的時候，又次次也不肯乖乖去做。日本父母自創一些玩具的收納架，不但能夠吸引孩子把玩具收拾好，變得有手尾，而且可以把玩具陳列出來，當朋友來到家裏，更能當成美美的飾架和飾品呢！

圖書架X停車場

很多小男生都喜歡一輛輛小車子，也喜歡停車場！有日本父母就發揮創意，把一半的兒童書架鋪上黑色的畫紙，畫上白色的分隔線，一個多層停車場就出現了！此物一出，小男生頓時興致勃勃地把車仔放上去！

停車場教學法：