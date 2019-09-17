台混血名模兼親子作家瑞莎　雙職家長卻沒請保母　全靠這位神隊友

台灣藝人瑞莎早前推出新書，與讀者分享更多從沒曝光過的育兒大小事。「沒有100分的媽咪！」是新書第一篇章的主題，她認為，不可能有做好100%的準備，才當媽媽的時候，上天會派給孩子最適合他們的母親，而她就是女兒Nika「獨一無二」的媽咪。

瑞莎與女兒Nika的照片（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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懷孕過程驚喜連連 讓瑞莎無法置信

提及發現懷孕的過程，至今仍讓瑞莎不敢相信！曾經因受烏克蘭切爾諾貝爾核事故影響，認為可能會有1／3的不孕症機率，也使得她遲遲不敢答應老公Mike的求婚。但結婚後不到半年的時間就順利懷孕，且又是懷上最想要的女孩，讓瑞莎的心情就像是坐雲霄飛車一般，因為她深信，如果是很想要的事物，都必須付出極大的努力才能獲得，面對如此順利的受孕過程，令她更加珍惜這個孩子。

懷孕過程中，瑞莎完全沒有任何的不適，隨著肚子越來越大，她笑說因為手腳還算纖細，只有肚子變大，突然覺得自己好像青蛙！她也提到，自己會先設想許多懷孕時可能發生的嚴重情況，替自己打預防針，並做好心理準備，還好懷孕過程一切順利，讓她平安生下Nika。

與女兒採用「合作」模式

回頭看看瑞莎的原生家庭，爸爸是名心臟科醫師，媽媽是經濟學教授，瑞莎提到，從小很嚮往跟爸爸一樣，成為一名醫師，小時候只要身體有傷口，總是喜歡自己治療，完全不怕痛，也很常玩幫病人開刀的遊戲，她說到現在還是很喜歡看這類的醫學影片，「老公總是覺得我很變態！」但因爸媽了解當醫師是個壓力大且辛苦的工作，並不贊成她投身這樣的職業，也因為瑞莎的情感表達較直接，爸媽擔心她會在病人面前無法控制豐沛的情緒，因此，瑞莎決定跟隨媽媽的腳步，在大學時選擇攻讀經濟相關科系。



基於原生家庭對她的影響，讓瑞莎真心覺得「我的媽媽是全世界最好的媽媽」，因而想要模仿媽媽的教養方式，希望讓Nika也能有同樣的感覺。瑞莎表示，因每個孩子個性不同，會去思考哪些方法適合Nika，目前母女倆採取「合作」的模式：Nika每天有15分鐘的卡通時間，如果她調皮不聽話，瑞莎就會取消這段放鬆時光，只要願意配合，瑞莎也會遵守承諾，給予Nika想要的東西。

曾經因受烏克蘭車諾比核災影響，認為可能會有1／3的不孕症機率，但結婚後不到半年的時間就順利懷孕（instagram@larisa_cem）

100分的育兒神隊友

在與老公Mike交往的期間，對瑞莎就是無微不至的照顧，瑞莎本以為婚後會有所改變，沒想到level更升級，在育兒的路上，更是瑞莎100分的好隊友。瑞莎提到，當肚子懷有Nika時，Mike會觀察瑞莎現階段需要什麼，他都會儘可能地幫忙，像是到了孕期的最後一個月，雙腳腫得像「麵龜」一樣，連老公的鞋都穿不進去，Mike每天晚上都會幫忙按摩，以減緩不適。

更讓人驚訝的是，Nika出生後，瑞莎家中從沒請過保母，瑞莎會與老公商量好，若是其中一方要工作，就由另外一方帶到工作場合照顧，若是遇到夫妻倆都很忙時，瑞莎的爸媽也會自願照顧Nika，一同成為瑞莎最好的育兒夥伴。

1歲生日大禮 竟是打耳洞

Nika滿1歲時，瑞莎送給自己寶貝女兒一份大禮，那就是──帶她去打耳洞。瑞莎笑著說，自己也是1歲時就打了耳洞，3歲到幼兒園，「只有我有漂亮的耳環，我覺得很驕傲」，於是希望女兒也能有相同的感受。

由於現今技術發達，在打耳洞前可先塗上麻藥，減少當下的疼痛感，瑞莎還先嘗試，再讓女兒打。瑞莎也提到，帶Nika到公園玩時，部分媽媽對於女兒戴耳環的行為感到十分驚訝，但她感覺到女兒非常喜歡，常常很享受在用耳環搭配衣服的感覺裡，在同儕面前也不覺得奇怪，讓瑞莎十分放心又開心。

由於女兒未來要在台灣學習、成長，當然希望中文能成為Nika的母語，其他語言就讓Nika自由學習。（instagram@larisa_cem）

說中文 Nika與媽媽一樣有口音

目前Nika會說中文、英文、俄文、烏克蘭文等4種語言，瑞莎表示，這4種語言中，以中文講得最好，但有趣的是，因為老公Mike很喜歡用英文跟女兒對話，使得Nika的中文幾乎都是學自瑞莎，「不知道為什麼，女兒講中文跟我一樣有口音」，讓瑞莎哭笑不得，但她表示，由於女兒未來要在台灣學習、成長，當然希望中文能成為Nika的母語，其他語言就讓Nika自由學習。

異鄉變家鄉 申請過程如同「結婚」

今年（2019年）年初，瑞莎走過漫長的申請之路，終於順利拿到台灣身分證，成為「正港」的台灣人。瑞莎形容這過程就像是結婚：「妳想像一下，妳很想和最愛的那個人在一起，但在過程中卻不斷地被拒絕，那會有多難過。」瑞莎也很感謝爸媽的支持，飛到不同國家協助處理申請事宜，讓她現在可以大聲說出「我是台灣人」，並與爸媽、老公、孩子一同居住在這個美麗的寶島上。

《東西邂逅萌寶貝：瑞莎 x Nika的幸福零負評教養日記》（instagram@larisa_cem）

《東西邂逅萌寶貝 瑞莎╳Nika的幸福零負評教養日記》

來自烏克蘭的媽媽與華裔爸爸相遇，孕育出中、英、俄文混著講的超萌寶貝，只要手牽手，每天都是充滿愛的旅程。瑞莎的台灣Mommy手札──孕期心事＆育兒紀錄全公開！

從小學習體操的瑞莎，明白自律和毅力有多重要。她融合台灣與國外的優點，分享自己教養孩子的獨特觀點。她不排斥傳統習俗、也願意接納各種觀點，一切只要符合判斷邏輯，只要對孩子有益，就是最好的育兒方式。看瑞莎如何愈忙愈堅持以身作則，養出有主見又堅強的可愛寶貝。

【本文獲 媽媽寶寶 授權轉載。】