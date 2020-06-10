懷孕必讀早產BB照顧手冊　建議住院時學定CPR及這些特別護理方法

雖然早產兒出生時有許多狀況，但經過醫療人員細心地照護，寶寶已經生長到可以出院的標準囉！不管寶寶是單胞胎或雙胞胎，爸媽趕快在出院前學習好照顧的技能，並做好心理預備。

早產寶寶的出院標準

早產嬰的爸媽都很想知道，何時才能迎接寶寶出院呢？台灣國泰醫院新生兒科加護病房主任洪依利說明，出院時間沒有公定標準，主要依據三點：

第一，寶寶體溫是否已可適應環境溫度，不用再住保溫箱。

其次，寶寶的身體狀況，不必再進行院內治療，已可脫離呼吸器，不用再額外點滴輔助，能完全經口進食，也不需要特殊醫療行為。

第三，關於早產兒可出院的體重標準，端視個別醫院而定，基本上，2,000克以上體溫就會穩定，寶寶體重大約2,000至2,300克便可以回家。以國泰醫院為例，寶寶體重滿2,200克，並符合以上兩點，即可到達出院標準。

洪依利醫生提到，矯齡36週以下有慢性肺疾病的寶寶，雖然狀況穩定後可以出院，但回家後可能仍需要氧氣製造機、血氧偵測器、拍痰器具的支持，爸媽需要在醫院先租賃好這些用品。

多/單胞胎出院準備及早產嬰爸媽的心態建立詳細教學（點圖放大閱讀）↓↓↓

+ 8 + 7 + 6

【相關圖輯】母乳添加劑？早產嬰兒奶粉？更多早產BB照顧Q&A（點圖放大閱讀）：

+ 3 + 2

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：早產兒可以出院囉！爸媽做好這些準備了嗎？】