【早產BB照顧須知】母乳添加劑？早產嬰兒奶粉？醫生建議一文看清

營養補充，是早產嬰照護中很重要的一部分。許多寶寶出生後需要喝早產兒奶粉，以及使用母奶添加劑，何時可不必這麼做呢？此外，哪些營養素是早產兒一定要補充呢？開始吃副食品的時間為何？一起來檢視寶寶是否吃對！

早產嬰配方奶及母乳添加劑

爸媽常感到疑惑，寶寶何時才能不用再喝早產嬰奶粉呢？台灣博仁綜合醫院小兒科主任毛心潔表示，這件事沒有公定標準，每間醫療院所有一定的規範，例如體重多少以上就不必喝早產兒奶粉。

理論上，如果寶寶已經可以出院，或矯齡已超過預產期，就可視為足月的孩子，這時再依照寶寶生長情形和體重，與醫生討論是否需要進行轉換。

理論上，如果寶寶已經可以出院，或矯齡已超過預產期，就可視為足月的孩子。（Echo Grid/Unsplash）

此外，由於針對極低體重寶寶會使用母乳添加劑，使用時，必須先把母奶擠出才能加入，所以只能用瓶餵方式，讓有些媽咪無法達成全親餵的目標。毛心潔醫生認為，停用母乳添加劑的時間點，可跟醫生進行討論，基本上，只要寶寶已出院，當舊的母乳添加劑用罄，就可詢問醫生是否需要買下一批，或者試著不添加2、3天看看，寶寶適應不錯，便可停止使用。

早產嬰應補充什麼營養？什麼時侯才能吃副食品？看看毛心潔醫生詳細建議（點圖繼續閱讀）↓↓↓

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：寶寶吃對了嗎？早產兒營養補充問題大集合】