【小一面試】一文睇清　全港8、9月接受報名直私小學名單

踏入8月，不少直資及私立小學已開始接受2020-21學年的小一報名，有的更已截止報名甚至完成首輪面試，由於每年小一學位競爭激烈，而每間學校的報名時間及方式也不同，有的可以上網提交資料，但大部分也需要親身到校遞交報名表，家長必定要記下每間的報名時間，以免錯過！

我們綜合了全港各區的直資及私立小學報名資料，方便家長可以更清楚記下心儀小學的報名日期，由於仍有學校未公布報名日期，我們將會持續更新，家長要密切留意！

新界區

播道書院

交表日期： 6月11下午2時至8月22日下午4時

交表方式：網上遞交

面試日期：稍後公布

報名詳情

保良局香港道教聯合會圓玄小學

網上報名：8月1至25日

交表日期： 9月4至6日

交表方式：網上遞交或親身到校

面試日期：9月21日

報名詳情

和富慈善基金李宗德小學

交表日期： 8月28及29日（上午9時半至12時；下午2時至4時半）

交表方式：親身到校遞交

面試日期：9月7或8日（首輪）；9月28日（次輪）；10月11日（家長面談）

報名詳情

基督教香港信義會宏信書院

交表日期： 7月5至9月16日

交表方式：網上遞交

面試日期：稍後公布

報名詳情

德萃小學

交表日期： 7月22至9月27日

交表方式：網上遞交

面試日期：10月26或11月2日

報名詳情

保良局陸慶濤小學

交表日期：即日起至9月14日

交表方式：網上遞交

面試日期：10月19日

報名詳情



培僑書院

交表日期：即日起至9月16日

交表方式：網上遞交

面試日期：10月19或20日

報名詳情



激活英文小學

交表日期：即日起

報名詳情

仍未公布報名資料的學校：

啓新書院＞報名詳情

九龍區

啟思小學

交表日期：即日起至9月30日

交表方式：可以郵寄或親身到校遞交

面試日期：稍後公布

報名詳情

聖瑪加利男女英文中小學

交表日期：即日起至9月30日下午5時

交表方式：網上遞交

面試日期：會陸續通知面試日期

報名詳情

崇真英文小學部/國際小學部

交表日期：即日起至8月31日

交表方式：網上遞交

面試日期：稍後公布

報名詳情

福建中學附屬學校

交表日期： 即日起至9月13日

交表方式：網上遞交

面試日期：10月5或6日（首輪）；11月2日（次輪）

報名詳情



聖若瑟英文小學

交表日期：7月20日至9月5日

交表方式：稍後公布

面試日期：稍後公布

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聖三一堂小學

交表日期：9月30日至10月19日

交表方式：親身到校遞交

面試日期：11月2日

面試詳情

新會商會港青基信學校

交表日期：即日起至10月4日

交表方式：網上遞交

面試日期：10月（稍後公布）

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拔萃男書院附屬小學

交表日期：8月31日至9月6日

交表方式：網上遞交

報名詳情

保良局陳守仁小學

交表日期：即日起至8月17日

交表方式：網上遞交

報名詳情

保良局林文燦英文小學

交表日期：即日起至9月23日

交表方式：網上報名後再於9月16至21日親身遞交報名資料

報名詳情

拔萃女小學

交表日期：8月23至9月4日

交表方式：網上遞交

報名詳情

聖母小學

交表日期：即日起至9月5日

交表方式：網上遞交

報名詳情

聖方濟各英文小學

交表日期：8月21至9月6日

交表方式：網上報名後再親身遞交報名資料

報名詳情

神召第一小學

交表日期：即日起

交表方式：郵寄或到校遞交

報名詳情

聖若望英文書院（小學部）

交表日期：即日起至9月30日

交表方式：郵寄或到校遞交

報名詳情

九龍真光中學（小學部）

交表日期：即日起至10月4日

交表方式：網上遞交

報名詳情

九龍禮賢學校

交表日期：即日起至9月7日

交表方式：於9月4至7日親身遞交報名資料

報名詳情

香港培正小學

交表日期：即日起至8月26日

交表方式：網上遞交

報名詳情

九龍塘學校（小學部）

交表日期：8月26日公布

交表方式：8月26日公布

報名詳情

仍未公布報名資料的學校：

民生書院小學＞報名詳情

九龍塘宣道小學＞報名詳情

保良局蔡繼有學校＞報名詳情

香港培道小學＞報名詳情

港島區

漢華中學（小學部）

交表日期：即日起至9月25日

交表方式：網上遞交

面試日期：10月3至5日（首輪）；10月10至12日（次輪）

報名詳情

聖保羅書院小學

交表日期：即日起至8月12日

交表方式：網上遞交

面試日期：9月20、21日

報名詳情

香港真光中學(小學部)

交表日期：即日起至8月15日

交表方式：以掛號郵件郵寄

面試詳情



高主教書院小學部

交表日期：即日起至8月30日

交表方式：網上遞交

報名詳情





聖嘉勒小學

交表日期：9月20及21日

交表方式：親身到校遞交

面試詳情



嘉諾撒聖心學校私立部

交表日期：9月9至10月31日

交表方法：未公布

面試詳情

仍未公布報名資料的學校：

蘇浙小學 ＞報名詳情

聖保羅男女中學附屬小學 ＞面試詳情

玫瑰崗學校(小學部)面試詳情