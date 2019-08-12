【811衝突】催淚煙殘留港鐵站　中醫教如何紓緩不適感覺

昨晚（11日）警方在執行驅散示威者行動時，在港鐵內發射催淚煙，導致站內煙霧瀰漫，空氣變得刺鼻。催淚煙含有刺激人體黏膜的粉末，令吸入的人士會眼睛疼痛、流淚、噴嚏、咳嗽、噁心作嘔、頭胸疼痛及皮膚灼痛等徵狀。由於粉末或會在室內的抽氣系統中殘留，普通人士也有機會接觸到而影響健康。 01記者今日曾到站內視察，發現空氣中殘留刺鼻氣味，地上、閘機均留有白色粉末。另外港鐵店鋪擔心催淚粉末對店內的包裝食物有影響，已銷毀全部店內食物。有中醫師指，殘留物質或對患有呼吸系統疾病和濕疹人士帶來不良影響，在催淚彈的化學粉末會殘留在港鐵站的冷氣系統或設施內達多個星期，對兒童健康有極大負面影響，甚至可增加孕婦流產和死產的風險。

昨日葵芳站內，警方發射催淚煙，站內毒煙瀰漫。（王潔恩攝）

註冊中醫師麥超常博士表示，催淚煙在中醫角度屬於熱毒、熱邪，假如市民患有哮喘、鼻敏感等呼吸系統疾病，很大機會惡化；另外，患有濕疹的患者，皮膚的情況也會受到影響。「中醫角度，肺主皮毛，肺部的健康與皮膚息息相關。如果肺部受到傷害，也會直接影響皮膚。」

今日在站內地上仍留有白色粉末。（香港01記者攝） 麥博士建議進入受催淚煙影響的範圍時，宜戴上口罩，減少對有害物質的吸入量。如不幸吸入化學粉末或空氣中的污染物，麥博士提醒人體有4種途徑可以排出有害的物質，包括呼吸、大小二便和排汗。因此，他有以下建議： 1.如感不適，立即離開有害的環境，在具備新鮮空氣的環境下作深呼吸，把體內剩餘的有害空氣呼出。 2.多飲水，促進排汗和小便，把有害物質排出體外。 3.多吃高纖食物，促進排便，排走有害物質。

馬琦傑中醫師指出，兒童特別容易受到這類型化學製劑的所影響；與成人相比，兒童體型更細，每分鐘呼吸頻率更高，心血管反應更大，催淚彈對兒童長期及短期健康有極大負面影響。而不少戰爭報告亦顯示，孕婦暴露於催淚氣體下會增加流產和死產的風險。

警方於近日示威中多次用催淚彈和胡椒噴劑驅散示威者，雖然兩者有不同配方，但都是一些化學粉末內含神經毒氣，專門激活疼痛感知神經。除了口鼻吸收入肺，亦可透過皮膚吸收，因此會刺激人體呼吸系統和皮膚。

有催淚煙飄入地鐵站，市民亦有影響。(吳倬安攝) 馬琦傑醫師警告，警方在港鐵站中發射催淚彈，其化學粉末是會黏在港鐵站冷氣系統或設施內，如沒有專業清洗，有機會殘留達多個星期。路過的小朋友亦會因此受到這些化學物刺激，引發不同類的疾病。另外，而過多的化學粉末加上焗促的空間容易做成塵爆，有機會引發大型火災。 由於催淚氣是化學粉末, 爆破後會沈底，因此馬琦傑醫師建議，市民應儘快離開有催淚彈的地區，小孩、老人家、孕婦會吸入更多催淚氣體，更應盡快移離至地面。

如不幸未能離開催淚氣的地區

1. 保持冷靜，室外走上高地或逆風位置。室內要濕毛巾封門窗，停冷氣，開風扇。

2. 不能擦眼睛，摩擦它們只會擴散，然後將它們推入毛孔深處。

3. 脫掉衣服包括內衣，戴上手套，用洗衣機及大量的水清洗幾次，不能和其他衣物一起洗，慎防污染。及後洗衣機也需徹底清洗。

4. 用大量凍水沖涼, 熱水會打開毛孔將化學毒物推入毛孔。

5. 用蘇打粉加水把毛巾整濕掩住口鼻眼, 有助於減少疼痛和中和化學物質。催淚煙又或胡椒噴劑不只一種類型，有些是水溶性，有些是油溶性，一定要盡快到急症室求醫。