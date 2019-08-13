【媽媽冇記性】工作有助減慢腦退化　全職媽媽記憶力衰退速度快

很多媽媽都選擇在家當家庭主婦，盡心盡力照顧家人。不過，洛杉磯加州大學(UCLA)發表一項研究，發現一直沒有出外打工、當家庭主婦的女性記憶力衰退速度，比起曾工作的女士快61%。

洛杉磯加州大學(UCLA)公共衛生學院流行病學助理教授Elizabeth Rose Mayeda和團隊進行一項研究，發現從未工作的女性在邁入老年後，記憶力比起曾工作的女士衰退速度快61%。

研究調查6,386名出生年份介乎1935年到1956年間的女性，並在她們50歳後，每兩年接受一次標準化記憶力測試。結果發現，從未工作的婦女其記憶力衰退速度比起曾工作的婦女快61%。當中從未從事有薪工作的已婚婦女，60至70歲之間的平均記憶表現下降61％。

單親且沒有工作的婦女表現更嚴重，她們在60歲至70歲之間的平均記憶表現下降83％。研究亦指出，女性成年後從事有薪工作，有助減慢晚年記憶力衰退的速度。

研究人員認為，工作對於女性的晚年認知健康中發揮重要作用。此研究結果亦強化以前研究的發現，顯示工作的時間長短與認知儲備增加有關。

資料來源：https://ph.ucla.edu/news/press-release/2019/jun/work-family-demands-and-late-life-memory-decline-women