開學是兒童患焦慮症高峯期？專家教你6大方法助孩子面對

還有不足2星期就開學，小朋友準備要面對排山倒海的功課，適應新的上學環境。這些時候小朋友最容易患上兒童焦慮症，有專家指出，家長可以透過6大方法，以減輕孩子受到焦慮的折磨。

英國雷丁大學（Reading University）發表一項研究，總結6大幫助孩子減輕焦慮的方法。

1）不要安慰孩子恐懼的事情不會發生 小朋友會有各種不同的焦慮和害怕，例如年紀小的孩子會怕鬼，年紀比較大的孩子則怕生活中確實存在卻極少發生的事情，例如謀殺和戰爭等等。但父母應該要注意，簡單的安慰孩子這些恐懼的事情不會發生，都不能根本上幫助孩子減低焦慮。 家長應該正視和承認小孩的恐懼，並表示自己理解他們的憂慮。

2）不因孩子憂慮而改變日常 孩子出現焦慮的時候，父母並不必要為他們解決，反而應該讓孩子自己想出解決辦法，除非孩子開口要求幫忙，否則最好不要出手幫忙。 而父母應不應該為了孩子的憂慮而改變日常生活，否則孩子便無機會嘗試獨自面對恐懼的事情。父母應該鼓勵孩子克服恐懼，讓他們可以坦然面對害怕的事物。



3）耐心聆聽孩子的恐懼 小朋友面對恐懼時，父母不應追問孩子發生什麼事和其感受，反而應該仔細觀察和聆聽孩子的感受，理解其恐懼背後的原因。 父母不應該為他們提出解決方案，反而應該透過溝通，找出孩子恐懼的原因。很多小朋友恐懼某事物可能是基於誤會，透過溝通可以了解原因並提供適合的幫助。



4）利用提問 讓孩子了解恐懼是否「必須」 父母可以利用提問的方法，了解係指是否曾經發生什麼事情，導致對某事物感到害怕，並開解他們，讓他們知道害怕的事情實際上根本不可能發生，或發生了亦有能力應對。 父母可以按著他們恐懼的事情，讓他們分析最糟糕及最精彩的情況，並讓他們明白結果可能是介於最好和最壞之間。無需要過份擔心。



5）測試他們的恐懼 雷丁大學教導家長，利用「計劃用10個步驟來做成他們害怕擔心的事情」來培養孩子的自信心，小朋友每完成一個步驟，父母就讚揚和獎勵孩子。這樣有助孩子建立自信，讓孩子勇於去嘗試。



6）偶爾焦慮並沒有問題

其實焦慮和擔心並沒有問題，這是生活的一部分，只要學會如何應對就可以。不過如果父母發現焦慮經常給孩子造成困擾，讓孩子躲避日常生活，就有需要尋求協助。



父母並不需要為孩子消除所有焦慮和擔心，而是利用他們的焦慮和擔心讓孩子學會控制自己的情緒。孩子成長後便會有能力處理生活中的擔心和害怕。

資料來源：Reading University

