【小一面試直擊】優才首輪面試　砌LEGO考中英數聽指令拍手

優才書院（小學部）今早進行第一天的首輪面試。學校一向以推動資優教育見稱，又屬於一條龍學校，可直升其直資中學，所以都頗受家長歡迎，去年約3200人報名，學校提供120個學額，約27人爭一個學位。今日為首輪面試的第一天，早上9時前已經有家長在校門外排隊等候。 撰文：陳樂希 攝影：羅國輝

由於早上10時20分左右突然下起雨，滂沱大雨令家長和學生非常狼狽學校開放予家長及學生進入等候。學校首輪面試只需面見小朋友，有家長表示時間大約45分鐘。在等候期間，學校會播放高小和初小學生的戲劇表演影片予家長觀看。

記者在現場訪問完成面試的多位家長及學生，了解到面試內容如下：



優才書院（小學部）校長陳家偉。 校長陳家偉曾在訪問中解釋，第一輪面見中，主要是透過一些玩具，如砌積木觀察考生是否合群、自律，同時又會跟考生說說話，看看他們能否表達自己。而面試後的充氣彈床時間，純粹是玩樂用途，沒有隱藏任何評核。 進入第二輪面試前需參加家長課程 陳校長指第一輪面見過後會篩選去掉一半人數，通過第一輪的家長須參加一個家長課程，並且出席率要達八成才可以進入第二輪面試。過往的家長課程為期8個月，合共10堂，每堂2小時，但今年就會「減辣」，堂數和時數都會下調。

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而第二輪面試，是考生和家長都要出席，他直言父母雙方出席會更為理想，但明白有時家長一方有要務在身，只要理由合理都可以理解。此外，因為報讀人數眾多，難免會從對衣著的認真程度去判斷家長是否真心想入讀優才。整個面試最主要是看小朋友和家長的互動，看家人之間的關係是否疏離為主。 重要日子及升中條件： 第一階段面見：17-18/8/2019 、 24-25/8/2019、 1/9/2019 後備日 (學生將安排出席其中一天的面見日) 第二階段面見：2/2020 一條龍升中：同學需中、英、數達合格水平及操行達B級或以上（中、數合格為60分；英文為70分）

報名人數：約3200人

取錄人數：120名學生

競爭人數：約27人爭一個學位。

面試次數：第一次面試為小朋友面試，分小組和個人面試，第二輪面試需接見家長及小朋友，第二輪面試後會公布優先備取生名單，家長會獲邀參加多元資優生家長課程，每月一堂，共9堂。所有優先備取生均可進入第三輪面試，只接見學生。

2019/20每月學費：$3,100 （小一至小二，共11期）；$3,300（小三至小四，共11期）；$3,480（小五至小六，共11期）