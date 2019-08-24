父母工作壓力大情緒較易失控　竟會影響孩子健康？

小朋友抵抗力弱，經常容易生病，很多父母都會歸咎於天氣、環境甚至被人傳染。不過美國一項研究就發現，父母的工作壓力亦會對孩子嘅健康產生負面影響，導致他們生病！

美國休士頓大學於《Journal of Occupational Health Psychology》刊登的一項研究發現，父母的工作壓力會對孩子的健康產生負面影響。研究人員分別收集低收入組及較富裕組其家長和子女的數據。

結果發現，在工作中擁有自主權的父母，其仔女的生病機率較低。在工作中自主權較低的父母，會孩子嘅健康產生負面影響。研究人員認為，如果家長有太多壓力來源，自制能力有所會降低。父母於工作中受到的壓力，容易在育兒時難以自制，從而情緒較易失控。

研究人員表示，在工作自主權低下時，員工需要依靠自制能力，以減少對個人生活的影響。當工作需求高而工作自主權低時，對於個人生活的影響就最明顯。不過研究亦發現，不論是富裕家庭或低收入家庭，其孩子健康程度亦並無太大分別，顯示家庭收入對孩子健康並無直接關聯。