大型公眾活動持續進行，警方執行清場行動時亦不時使用催淚彈，而不論警方使用的催淚彈過期與否，本身的化學成分對人體有一定害處，而在過去多次的行動中，投放催淚彈的地點已波及到屋邨一帶，其中8月25日警方的清場行動亦波及到荃灣市民日常買餸的楊屋道街市，不少人擔心街市出售的食物安全受到影響，亦有市民翌日自發到現場清潔，希望把殘留的化學成分除去。

於8月25日警方的清場行動中曾於楊屋道街市附近施放多枚催淚彈，記者就街市食物有否受污染等問題，向食物環境衞生署查詢，發言人指每日在公眾街市結束營業後均會徹底清洗街市的公用地方，而8月25日在楊屋道街市關閉後已如常派員清洗，街市翌日照常開放。 除此之外亦有荃灣社區組織「荃民議政」發起清潔楊屋道街市活動，希望能進一步把催淚氣體的化學成分除去。 市民憂慮食物受污染

記者於8月26日早上到現場視察，發現街市人流不少，最多的是長者及外籍傭工。一位不願岀鏡的受訪者Joyce初時表示不擔心楊屋道街市的食物安全，但當了解到警方在周日曾在楊屋道街市一帶投放催淚氣體後，表示會憂慮食物受到污染。

受催淚彈影響之食物要立刻掉棄

目前香港警方使用的催淚氣體主要是含成分「鄰氯代苯亞甲基丙二腈（o‐chlorobenzylidene malononitrile；CS）」，而催淚彈發射加熱時亦有可能釋出山埃等有毒成分，有「火博士」之稱的 香港科技大學化學系講師陳鈞傑（Jason）建議，如果懷疑食物受到催淚氣體影響，應馬上掉棄不應食用，「因為我們無法確定能透過清洗有效去除有害化學成分，尤其是食物！因為化學成分有機會已滲透進內部，不止表面。」Jason說。

Jason補充，在清潔行動中工作人員會擦拭場內牆壁、地板等地方，一般來說用普通清潔劑和水的確可有效除去催淚彈殘留的化學成分。