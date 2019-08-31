【家居教具】訓練小肌肉、增強空間感　3款遊戲打好寫字基礎

撰文：李欣愉
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媽媽Renita在兒子文仔約三歲時確診為高功能自閉症後，一直積極在日常生活中跟他進行各種訓練，看到兒子日漸進步，深明持續訓練的重要，便與言語治療師、語言發展導師等專家合作，創立「香港親子教具網」，設計出一系富香港特色的教具。2019年年初更推行「心計劃—上門家居訓練服務」，讓SEN小孩邊玩邊持續性地學習。
新學年即將開始，相信爸媽們又會為子女的字體而頭痛，其實字體是否寫得漂亮，除了用心，還需要有一定的空間和靈活的小肌肉輔助。以下三款教材可讓小孩在遊戲中打好寫字基礎。
攝影：龔嘉盛
K1至K3小肌肉系列—練力膠
售價：每套港幣118元
要寫得一手好字需要靈活的小肌肉輔助，3款軟硬度不同的練字膠可讓幼兒循序漸進地訓練手指力量。每套教具有150克練力膠和10張圖卡，小孩可依圖示捏出不同形狀或完成各種訓練，從中提升手指靈活性、前三指力度控制的能力和雙手協調的能力。
紅色：最柔軟，適合K1
綠色：柔軟硬適中，適合K2
藍色：最硬，適合K3
幼兒寫字基礎訓練系列—砌砌小積木
幼兒寫字基礎訓練系列—砌砌小積木
售價：港幣106元
適合2至5歲幼兒，教具包含36塊小積木、20張拼砌例子卡。拼砌卡會把立體圖案的前後展示出來，小孩需按照拼砌卡的要求，把不同顏色的積木放到正確的位和砌出正確的立體圖案，從中提升視覺空間感、改善視覺順序記憶訓練、改善視覺形狀訓練和認識視覺分辨。
矩陣空間
矩陣空間
售價：港幣168元
玩過立體圖案遊戲後，便可進階到利用矩陣空間來培養小孩視覺感知、辨別力和注意力。中文字是方塊字及有組成結構，例如獨體字、上下結構、左中右和全包圍等等，這教材可讓小孩把不同平面圖形按要求砌出圖案，從中培養空間感。
詳情：https://www.facebook.com/hkteachingaid/