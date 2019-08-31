【家居教具】訓練小肌肉、增強空間感　3款遊戲打好寫字基礎

媽媽Renita在兒子文仔約三歲時確診為高功能自閉症後，一直積極在日常生活中跟他進行各種訓練，看到兒子日漸進步，深明持續訓練的重要，便與言語治療師、語言發展導師等專家合作，創立「香港親子教具網」，設計出一系富香港特色的教具。2019年年初更推行「心計劃—上門家居訓練服務」，讓SEN小孩邊玩邊持續性地學習。

新學年即將開始，相信爸媽們又會為子女的字體而頭痛，其實字體是否寫得漂亮，除了用心，還需要有一定的空間和靈活的小肌肉輔助。以下三款教材可讓小孩在遊戲中打好寫字基礎。

攝影：龔嘉盛