【執筆寫字】展現思考過程為重　字寫得醜學習能力強　

執筆正確，字體端正是不少家長希望自己小朋友做到的事，不過即使小朋友字體不算漂亮，但只要看得明白，傳遞到應有信息，考試老師看得懂，其實不是甚麼大問題。更重要的是，他們更很可能比一般人天資聰穎！

家長要認真文字作用

林修是日本一位熱門的補教名師，並且有屬於自己的電視節目，其中一集節目上，他強調文字的主要作用是理解知識的媒介，簡單來說是要讓人明白為首要，寫得好壞與學習並沒有絕對關係，提醒家長們必須有正確的觀念。

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字跡潦草創造力強

作為補習名師的林修，平日收到不少學生的答題紙，透過觀察考生的成績發現，成績好的學生往往字跡都比較「抽象」潦草，反而中後段的學生則大多字跡工整。

這一說法亦引來不少熱議，其中一個比較合理的解釋是，字跡工整的學生，是基於他們的模仿能力強，以及會把注意力集中在紙張與字體空間的平衡感，他們的重點放在「我的字別人一定要看得明白」。這類學生權威意識比較以及模仿學習的能力較強，但不善於突破創新。

相反，字跡潦草的學生，他們的重點是放在「展現自己的思考過程」，因此思想較沒有框架，創新意識強。

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字跡難看不代表是「問題兒童」

在小學階段，字跡好往往會得到老師的喜愛，更能成為同學們學習的榜樣，因此不少家長都會過於強求小朋友的字跡務必要「端正」。上文提及，寫字潦草的小朋友是把重心放在「展現自己的思考過程」當中，所以只要一般人能閱讀到，並不是甚麼大問題。