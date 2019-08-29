【小一面試現場直擊】英華小學　考生分享：故事閱讀玩配字遊戲

英華小學為傳統的直資男校，一直以來都是很多家長心儀的小學，今年報名人數有5131，較去年去4979增加約3%，學校提供小一學額為165個，即約31人爭一個學位。面試共分為三輪，可以說是要過足三關。而2020/21小一面試又開始了，今日早上8時半是首日的第一場面試，每一場面試約為一小時。

今日天朗氣清，陽光普照，小朋友及家長也精神抖擻步入校園準備面試。不少家長提早到達學校，原定10時面試的家長，早在9時左右就到達學校。進入校門之前，不少家長也叫小朋友站在學校門前拍照留念，而大部分的小朋友都穿上恤衫西褲，十分醒目。

學生面試家長聽講座

今年是新校長陳美娟接任英華校長的第一年，她早在6月份學校舉行簡介會中已直言面試模式不會改變。在一個小時的面試期間，小朋友會獨自進入課室，而校方會安排家長到禮堂欣賞學生表演中國鼓、普通話朗誦，而陳校長及老師會上台分享。

陳校長特別提到閱讀對孩子好處多，例如增加抗逆力、說話能力，希望家長可以身作則與孩子一同閱讀。往年每位家長可獲得學校派發的《校長話》，而今年則換成派發以學校遊學團為主題的英文書《FLAME》及英華小學的《Music Tour to Mid-Europe中歐音樂之旅》，學校跟往年一樣同樣派發飛機閃卡給每位考生，而深受歡迎的英華號飛機玩具價格跟往年一樣賣$120，家長可自行決定是否購買。

至於今年的面試內容，有部分家長都對孩子的表現相當緊張，一步出校門就已經不停問他們剛才問了什麼問題。