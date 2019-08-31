【男拔附小簡介會】家長網上搶飛失敗　清早排隊等入場睇轉播

拔萃男書院附屬小學是家長心目中的熱門直資男校，今日舉行小一簡介會，而今年有別以往，家長們不用再通宵在門外排隊，改為在網上「搶飛」，校方指兩場合共的2300張門票數，在8月21日早上9時一開始約有4千人搶飛，20分鐘內已被搶光，期間曾出現網絡故障，後來已修復，門票熱門的程度比搶演唱會飛還激烈，簡直一票難求。

有家長未能成功網上登記，而在約九點左右前來問詢是否可以Walk in，在第二場11點簡介會，家長均可以walk in入內，然而有家長害怕會排長龍而寧願早早排隊。

網上搶不到入場門票

唐先生於早上9時來到男拔門口，他早前沒有成功在網上搶到入場門票，所以預備早早來排隊希望能在第二場walk in看轉播。他說：「我諗兩分鐘已經full了，我已經用快速光纖，見到白色畫面，給email遞交，填曬資料就話已滿了。」唐生透露因為看見其他朋友都是男拔畢業，見對方的啟發、自發性高，所以希望報讀，多一個機會給兒子。

問到他對於今年上網登記的措施有什麼意見，他說：「好過通宵排隊，他們又有轉播，有些家長應該唔知，唔知點解唔夠快！」