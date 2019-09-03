台男分享外母神級收納術　玻璃櫃雜而不亂　網民讚媲美近藤麻理惠

許多人房間亂的像狗窩，想打掃又提不起勁，還有整理達人因此出書教學。一名台灣男網友貼出家中一角的照片，只見展示櫃裡的物品擺放地井然有序，不僅同類型的東西會放在同一排，位置、間距都很剛好，讓人看了相當舒服。其他人也忍不住讚嘆「這是日本那個女生的等級了吧」、「我家都是一直往裡面塞……」

「有沒有人家裡也有位超會整理東西的媽媽？」一名男網友在臉書《爆廢公社》貼出照片，只見他拍下家中的玻璃展示櫃，裡面的東西相當整齊，不管是酒類、酒杯、公仔、模型、咖啡杯，都會被分類並擺放在同一層。原PO忍不住在文中標註「#打從心底佩服我岳母的耐心」、「#我岳母以前484讀設計科的啊」。

媽媽網友瘋傳！台男外母的神級收納玻璃櫃（點圖放大瀏覽）▼▼▼

看到照片後，其他人紛紛留言：

好會整理！ 真整齊！ 櫃子真的只會越來越多。 請問小孩要打包塞在哪裏？ 看了都想整理了。 好喜歡這種整潔感啊！ 那個……我家歡迎你來。 我的倉庫需要收納了…… 我家的展示櫃已經變成雜物櫃了…… 我婆婆也會這樣整理，真的超賢慧。

【相關圖輯】淨看相片也治癒！日本收納女王近藤麻理惠的魔法收納術（點圖放大瀏覽）↓↓↓

+ 35 + 34 + 33

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】