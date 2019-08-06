史上最齊全雪櫃收納術教學及秘技！食品易取無過期無臭味不是夢

雪櫃的管理與清潔，對於每個家庭來說，是件可大可小的事。雖然這個每天沒日沒夜、沉默工作著的好幫手，總是來者不拒、任人予取予求，但若是身為「煮人」的我們沒有好好善待它，可是會造成不少問題喔！小則散發出難聞惡臭影響心情，大則在無形中增加許多不必要的開支、甚至影響全家人的飲食健康與安全。其實，只要試著在每個小細節裏多用點心，你就能大方享受這些良好習慣為生活所帶來的巨大改變與滿足感喔！

隨著時代的進步，除了家電用品的功能推陳出新之外，食物的種類也越來越多樣、複雜，光是用老一輩傳承下來的經驗，有時也難應付所有眼前面臨的狀況。家事女巫林素芬認為，其實每個人都不是天生就會做家事，別說一開始會不上手，就算是家事做了幾十年的專家，偶爾也會出一點小錯，重要的是從每次的錯誤中檢討、學習。

現在，就讓我們一起來瞧瞧，新手媽咪們在使用雪櫃上，有哪些常見的困擾與疑問，並從中吸取必要的知識與經驗吧！

Q1：買回來的食物老是不知該擺放在哪一層，芝士條放進冷藏室竟然發霉長毛？

首先，先讓我們了解一下雪櫃的基本結構，與其特殊功能及使用方法吧！家政達人陳安祺表示，雖然雪櫃的結構設計越來越複雜，從2門到7、8門的品項都有，但主要都不脫離以下幾個主要結構。

整理雪櫃，由了解各種結構與功能開始（點圖閱讀）▼

+ 7 + 6 + 5

【收納女王近藤麻理惠摺衫魔術總整理！圖解衫褲裙襪胸圍不同折疊法】

【詳解日媽媽超狂收納神技！學懂這幾招蝸居也可秒變日系品味大宅】

購買前，先了解食物的保存方式

肉類若非當日食用，就應存放冰格以確保新鮮，這點每位媽咪可能都知道，但是製作焗烤料理的小芝士條應該冷藏還是冷凍，很多人就分不清楚了！

林素芬老師表示，隨著新型態的食物種類越來越多，很多時候我們已經無法靠媽媽的「口傳經驗」來學會所有的家事：「像焗烤用芝士條這種西式食材，我的母親並不習慣使用，因此一開始我也是靠自己摸索、從錯誤中學習，才知道這種食材開封前可以冷藏，但開封以後就要保存在冰格裏。」

其實，除了「試誤學習」之外，還有更有效率的方法！林素芬老師建議，購買不熟悉的食材前，一定要先詢問清楚，開封及未開封的保存方式和保存期限，通常媽咪都會關心食材怎麼料理比較好吃，卻容易忽略這些細節。

此外，加工品的保存方式最容易讓人摸不著頭緒，媽咪應該選購外包裝上清楚標示保存方式及期限的產品，並且詳細閱讀說明，以免錯誤保存而縮短保存期限，還可能污染其他食物。

在購買食物前應先弄清楚保存方式。（nrd/unsplash）

Q2：冰格在上面好？在下面好？雪櫃設計百百種，不知該如何下手！

林素芬老師表示，冰格在上或在下，在左或在右，基本上這些設計上的差異並不會影響其保鮮食物的功能，卻會影響使用時的便利性。舉例來說，冰格在上的款式通常都是開門式的設計，而在下的則多半為抽屜式的設計，若家庭成員中有人膝蓋或腰骨不好，每次打開冰格都要蹲下身或彎下腰，可能就會非常辛苦；另外，有時也和家裡的空間環境有關，如果空間窄小，抽屜式的設計一拉開，媽咪根本沒地方站了；此外，若家中有喜歡開雪櫃的幼兒，則要留意雪櫃是否需要上鎖、款式設計上能否支援等問題。

總而言之，媽咪們可以依據個人的使用習慣及家庭狀況，選擇用起來最順手、便利及安全的產品。

該讓孩子使用雪櫃嗎？

林素芬老師認為，這個問題和雪櫃的設計、孩子本身的年齡個性，以及家長與孩子的互動情形有關。不讓孩子開雪櫃的原因，多半是基於安全考量，擔心孩子玩捉迷藏時躲進去，但如果家裡的雪櫃小，隔層又多，就比較不需擔心。

另外，有些孩子可能為了拿取上層食物，而將層板當作樓梯往上爬，容易釀成危險。除了需避免將孩子喜愛的食物存放在上層，而經常需要取用的「必要食物」（如：鮮奶），也可以放置於孩子方便拿取的地方。更重要的是，評估孩子的年齡及個性，較懂事或「乖巧型」的孩子，或許只需媽咪清楚地告誡原則即可，但年齡較小或冒險心較強的孩子，則可能必須考慮上鎖。

此外，若媽咪一次只帶一個孩子，能夠頻繁地與孩子互動，孩子發生危險的可能也較低；反之，如果媽咪較為忙碌或一次帶多個孩子，雪櫃可能還是以安全鎖鎖上較為安心。

若家中有喜歡開冰箱的幼兒，則要留意雪櫃是否需要上鎖、款式設計上能否支援等問題。﹙IG@von_beeze﹚

Q3: 雪櫃總是瀰漫著一股異味，該如何解決？

想避免雪櫃產生異味，最重要的就是確實做好「密封」的動作，這麼做同時還能避免生食和熟食之間的相互污染。有些專家認為，任何食物在放進雪櫃前最好都要先洗淨、處理好、置入保鮮盒中，但對於家庭主婦來說，大熱天從市場提那麼多菜，回到家都很累了，若要當場馬上把菜處理好，有時是有執行上的困難，所以林素芬老師想出了變通的辦法。

剛買回家的帶土青菜，如果無法立即清洗、處理，起碼得用大塑膠袋整個包裝起來，再放入雪櫃冷藏。任何食物、包括剩菜，一定要加蓋、裝袋、或以保鮮膜密封才能放進雪櫃，一方面食物的氣味不會互相影響，另一方面也避免一些外來的污染性物質，影響雪櫃內部的整潔，降低日後清理雪櫃的困難度，也能確保食物能被妥善地保存，提高衛生及安全性。

根莖類蔬菜不用冰？

1、2天內不會食用的根莖類蔬菜最好還是冷藏比較好。在放進雪櫃前除了密封包裝，最好將長出葉子的頭部切掉，以避免葉子吸收根莖的養分繼續生長，使其容易空心、降低保存期限。密封袋內可放置幾張衛生紙，吸收蔬菜排出的濕氣，以免水份積於底部，造成腐爛。

天然除臭法 有哪些安全的方法可以消除雪櫃裏瀰漫的難聞異味呢？陳安祺老師提供了以下方法： 1. 將使用過的檸檬渣與檸檬皮切碎，放入開放式的容器中，存放於雪櫃。 2. 小蘇打粉裝入寬口徑的容器內，使其能盡量接觸空氣，放置於雪櫃內。 3. 將木炭裝入棉布袋內，再置入雪櫃，可吸收異味。

以檸檬來吸異味。﹙Gettyimages/視覺中國﹚

Q4：雪櫃如何清理？多久該清理一次呢？

陳安祺老師指出，雪櫃內的污垢，其實只要使用時經常隨手擦拭，自然不用擔心陳年污垢及異味的產生。平時可利用溫水擦拭，在水裡也可以加入少許的小蘇打粉或白醋。而針對碰生食後的手常常會接觸到的雪櫃門把手，擦拭乾淨後別忘了噴上稀釋過的藥用酒精，就能達到殺菌的效果。

定期的徹底清洗

除了平時的擦拭清潔之外，至少每3個月要做一次徹底的清潔與整理。

1. 切斷電源

清理雪櫃最重要的前置作業就是：「先拔插頭」，不管清潔任何電器，切斷電源避免觸電是第一要務。

2. 取出食物並加以確認

雪櫃大清理時，一定要先將食物取出，確認是否還在保存期限內，並檢視包裝是否有破損或污染，淘汰掉一些已無法繼續存放的食物。

3. 污漬的去除

拆卸下來的層架若有異味或較陳年的污漬，可利用大塑膠袋裝水及洗劑，將層架置入浸泡，浸泡後再清洗，除了更容易清潔外，也讓清潔更徹底。若是遇到又黏又難處理的污垢，可先以熱小蘇打水熱敷10-15分鐘，就可以輕鬆去除。

4. 隙縫處理的小秘訣

除層架與內壁要清潔之外，門上的邊條隙縫與外觀也不能忘記，這些區域可以利用牙膏輕鬆處理，隙縫的地方就交給牙刷吧，透過小面積的刷毛面，可使躲在角落的污垢也無所遁形；或是利用免洗筷搭配抹布也可以徹底清潔擦拭不到的隙縫角落。

5. 別用水沖洗冰箱底部！

除了雪櫃內部，周圍環境也別忘了妥善清潔，以免風一吹，便將灰塵吹入雪櫃中！尤其雪櫃底部容易聚集灰塵，倘若灰塵累積將影響空氣流通，使熱氣難以散去。

不過，林素芬老師提醒，清潔雪櫃時切記不可以大量的水沖刷雪櫃內部或直接以水管噴灑雪櫃周圍的地板，以免漏電而發生危險！大部分的雪櫃底部設有輪子，可先將冰箱推出來，再以吸塵器及拖把清理。或者也可以用除塵紙或破絲襪罩在衣架上，伸入雪櫃底部，便可將蜘蛛網及灰塵沾出。

除了平時的擦拭清潔之外，至少每3個月要做一次徹底的清潔與整理。﹙視覺中國﹚

Q5：為什麼別人家一台小雪櫃就綽綽有餘，我們家買了兩台還不夠放？

林素芬老師指出，雪櫃空間是否足夠，其實和有沒有經常淘汰過期品有很大的關係，建議大家可以每週定期整理雪櫃的內容物，因為大多數的生鮮食品只要冷藏超過一週，即使還沒壞掉、捨不得丟，我們大概也不會想拿出來吃了，因此盡早發現也能盡早食用或處理掉。

陳安祺老師也表示，雪櫃是透過低溫的方法將食物保鮮期做暫時的延緩，並非將食物全部放到雪櫃裹就可以確保不會腐壞，許多人會把雪櫃當作食物的儲藏室，這實在是很錯誤的觀念，雪櫃就像是人的腸胃一般，有進就要有出，因此在雪櫃管理的概念裹，食材的「先進先出」就變成最重要的觀念之一，而要讓雪櫃裹的東西容易拿取及方便管理，「做好收納」是主要的關鍵。

收納要向上發展

雪櫃內已密封的物品可利用籃子做好收納，選擇有孔洞的容器才能讓冷風循環更好，而且還能將免洗筷橫跨在孔洞做為架橋，讓兩個籃子可以向上疊放，就不用擔心下層籃子裹的食物會被擠壓，並且讓空間使用效益更佳。

Tips： 1. 少量的剩飯剩菜就用飯碗來盛裝，會比直接使用盤子更加節省空間。 2. 將剩飯剩菜以飯碗盛裝，覆蓋上保鮮膜後，蓋上拆開的CD外殼，覆蓋時要將內側朝下，就不用擔心蓋子容易滑出飯碗。 3. 利用CD外殼就能將兩個飯碗向上疊起，收納更便利。

兩個籃子可以向上疊放，就不用擔心下層籃子裹的食物會被擠壓。﹙Gettyimages﹚

分類的管理

打開雪櫃總是要翻很久，才找得到想要的食材嗎？常常發現小包的食物被擠到角落而忘記食用，導致過期嗎？這就表示你家雪櫃沒做好分類喔！

好用工具1：彩色有洞掛籃

彩色的有洞掛籃非常適合用在雪櫃收納，可以根據顏色來做管理，同類食材放一起，要取用時一目了然，又能避免污染。

好用工具2：寶特瓶

將寶特瓶做改造也能當做雪櫃收納道具喔，除了小型寶特瓶裁切後可做為收納小物的用途之外，將大方型的寶特瓶縱向頗開，也可作為抽屜，用來統一收納罐頭類，就不用為了拿不到雪櫃內側的物品而傷腦筋了。

好用工具3：曬衣夾

開過的調味包是不容易收納的小物品，很容易會因為袋口沒封緊而讓內容物污染雪櫃，因此可以利用曬衣夾將小型物品夾放在雪櫃門邊內側的架上，不佔空間又容易拿取。

好用工具4：白板

就像是知道自己的皮夾有多少錢一樣，媽咪也應該確實了解目前雪櫃的存貨量。很多時候，因為不了解雪櫃的內容物，而重複購買，甚至新鮮的食材也放到腐敗，無形中就增加許多不必要的開支。林素芬老師建議，只要在雪櫃門上放置一個小白板做庫存記錄，或是用筆在紙上手寫清單也可以，都能夠隨時達到「更新」雪櫃內容物的目的，不需打開雪櫃看半天，只要一眼就能知道雪櫃裡還有哪些食物，是一種既方便又節省能源的庫存管理方式。

彩色有洞掛籃是雪櫃收納的好幫手。（Raychan/Unsplash）

食材的分裝與包裝

有時為了購買方便而大量採購的食材，可以根據每次的使用量來做分裝，避免每次使用時將大包的食材拿進拿出，食物的鮮度會因溫度的變化而受到影響。

另外，擺放在雪櫃裹的食物，如果沒有封好裝好，除了容易造成異味之外，也會影響食物的鮮度，因此善用密封盒、密封袋，都可以讓食物更容易管理，也不用擔心食物水分的溢出會沾染到冰箱。

針對一些袋裝的食物，可以利用切割後的寶特瓶或是採購生鮮時盛裝的發泡膠淺盤來裝取，也是避免袋裝食物沾染雪櫃的省錢工具。

直立式的擺放

針對一些扁平狀的食材，在擺放時改以直立的方向，可以讓拿取時方便許多，像是絞肉、肉片等，採買回來時分裝後就先壓平冷凍，等到成型後再以直立方向收納在籃子裹。

時刻謹記冰箱收納5原則（點圖閱讀）▼

冰箱還有哪些妙用呢？

1. 生鮮白米先冷凍後，再取出煮粥，能加快烹煮速度。

2. 衣服沾到香口膠，可先放入冷凍室，較容易拔除。

3. 切洋蔥前，可先冷凍20分鐘再切，較不易流淚。

4. 生鮮白米可用小寶特瓶分裝後，存入冷藏室，能延長保存期限，並避免長蟲。

5. 水煮蛋冷藏1小時後再切，較不容易破。

【本文獲「嬰兒與母親」授權轉載。】