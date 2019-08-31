【男拔附小簡介會】校長分享收生貼士：要諗嘢快聰明講嘢叻

拔萃男書院附屬小學今早一連兩場進行簡介會，門票在短短20分鐘內被搶光，一票難求。校長羅錦麗更即場分享收生標準：「夠自信、講嘢叻、專注力強。」 攝影：羅國輝 攝錄：許諾 剪接：李紫銘

每場簡介會歷時一個半小時，介紹學校校園特色、課內課外課程、上學時間表、各類獎學金、學費減免等等。其中校長羅錦麗亦提到學校的強項—課外活動，除了音樂、12樣運動，還有非常重要的中英文Drama。

聰明諗嘢快有優勢 校長羅錦麗更在簡介會上簡單提及報考小一的收生面試的計分方法，以及一些面試形式等。而在簡介會後，羅校長在記者問答會上分享了面試內容及貼士。 今年預計報考人數4千人左右，學校提供150個學位，平均約26人爭一個學位，競爭相當激烈。 在簡介會上，羅校長提及小朋友要有自信和專注力強，問到如何可以看得到，她說：「他們行入來已經知道，對眼會發光，在行為上都可以看到，他們諗嘢好快，好聰明，好叻，好快掌握到。有學生會退縮，你問他不答你，又或者答一兩個單字。」

談到在waiting room入面，小朋友的行為會被紀錄在案計分，羅校長透露曾經有考生打人、老師叫他做某樣事情他態度很差、搞喊其他同學、叫坐不坐、不願意分享，甚至尖指甲刮到老師，「家長不太會教他們，控制不了自己情緒。」問及一些行為不好學生是否不會錄取。羅校長則表示，「他們有資質、好聰明的，但行為有問題，就會有第三輪面試。（也獲取錄？）他們真的好高分、好聰明，可能五個入面收三個。」

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第二輪要考生將物件分類 至於在校長面見的第二輪面試上，問到有沒有一些小朋友舉動十分深刻，羅校長透露曾經給予好多支筆，小朋友就要執出不同組別，如有原子筆、顏色筆、短的筆、長的筆等，「他們可能根據物料等去執，他們又講得通，越分得多，我們都會記分。」羅校長大讚這些考生反應快、思維高。

另外，有記者問到學校有否與其他幼稚園有關聯，或者對於某些幼稚園學生收生比例比較高，羅校長坦言沒有這回事，「可能一些特別大的幼稚園，他們600個學生，有三百個都有報我們。我們收來的學生，有一些幼稚園是學術類，有一些是happy school，什麼幼稚園都有，好難講。」

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