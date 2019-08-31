【男拔附小簡介會】校長分享收生貼士：要諗嘢快聰明講嘢叻

拔萃男書院附屬小學今早一連兩場進行簡介會，門票在短短20分鐘內被搶光，一票難求。校長羅錦麗更即場分享收生標準：「夠自信、講嘢叻、專注力強。」
攝影：羅國輝
攝錄：許諾
剪接：李紫銘
每場簡介會歷時一個半小時，介紹學校校園特色、課內課外課程、上學時間表、各類獎學金、學費減免等等。其中校長羅錦麗亦提到學校的強項—課外活動，除了音樂、12樣運動，還有非常重要的中英文Drama。
聰明諗嘢快有優勢
校長羅錦麗更在簡介會上簡單提及報考小一的收生面試的計分方法，以及一些面試形式等。而在簡介會後，羅校長在記者問答會上分享了面試內容及貼士。
今年預計報考人數4千人左右，學校提供150個學位，平均約26人爭一個學位，競爭相當激烈。
在簡介會上，羅校長提及小朋友要有自信和專注力強，問到如何可以看得到，她說：「他們行入來已經知道，對眼會發光，在行為上都可以看到，他們諗嘢好快，好聰明，好叻，好快掌握到。有學生會退縮，你問他不答你，又或者答一兩個單字。」
談到在waiting room入面，小朋友的行為會被紀錄在案計分，羅校長透露曾經有考生打人、老師叫他做某樣事情他態度很差、搞喊其他同學、叫坐不坐、不願意分享，甚至尖指甲刮到老師，「家長不太會教他們，控制不了自己情緒。」問及一些行為不好學生是否不會錄取。羅校長則表示，「他們有資質、好聰明的，但行為有問題，就會有第三輪面試。（也獲取錄？）他們真的好高分、好聰明，可能五個入面收三個。」
第二輪要考生將物件分類
至於在校長面見的第二輪面試上，問到有沒有一些小朋友舉動十分深刻，羅校長透露曾經給予好多支筆，小朋友就要執出不同組別，如有原子筆、顏色筆、短的筆、長的筆等，「他們可能根據物料等去執，他們又講得通，越分得多，我們都會記分。」羅校長大讚這些考生反應快、思維高。
另外，有記者問到學校有否與其他幼稚園有關聯，或者對於某些幼稚園學生收生比例比較高，羅校長坦言沒有這回事，「可能一些特別大的幼稚園，他們600個學生，有三百個都有報我們。我們收來的學生，有一些幼稚園是學術類，有一些是happy school，什麼幼稚園都有，好難講。」
網上報名詳情（不收取紙質版）：
日期：今日開始至9月6日下午截止
需要上載最近兩份成績表，如有聖公會領洗紙/爸爸舊生證明/哥哥在學證明等亦可上載，可以額外提供小朋友的特長、證書、獎項，不過則不接受Profolio，而這部分只收取八張紙。
羅校長表示如果小朋友沒有這些證書，亦歡迎家長可以寫上平時如何教育孩子，如煮飯、探訪、做家務、行山等活動。
面試語言：廣東話或英語
其中計分方法，第一輪面試為30%、第二輪面試為55%、5%是幼稚園K2的成績和課外活動、10%是爸爸是舊生，或者哥哥為在校生，或申請人有聖公會洗禮紙。
第一輪面試在10月10日至10月12日
第二輪面試為300人，在11月7日至11月29日
12月19日通知結果