收納廚藝縫紉十項全能　日「超級主婦」網紅真身竟是個絕世好老公

日本綜藝節目《跟拍到你家》常常在夜間蹲點人流量較大的地方，通過幫接受采訪的人支付高昂的計程車費用，獲得到受訪人家中進行拍攝的機會。無業的嗜酒老人、錯過末班車的上班族、一直不紅的搞笑藝人、夜店小姐都曾被採訪過，他們背後的故事或搞笑或溫情，或悲傷或感人，總會引起深思。

現在已經是夜間末班車的時間，這一次他們又跟拍到了誰呢？（點圖繼續閱讀）↓↓↓

於是節目組提出想去家裡看看後，戶次步先生爽快的答應了……（點圖看看節目組的驚人發現）↓↓↓

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戶次步先生說自己經常被別人說很有「女子力」，不僅是因為縫紉手藝好，還因為他特別喜歡收納（點圖繼續閱讀​）↓↓↓

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但當戶次步先生打開餐櫃時，節目組方發現了一個驚人的真相……（點圖看節目組的​發現）↓↓↓

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據戶次步先生說婚後的他們生活的非常幸福，但是有一天，妻子發現自己胸口有個小疙瘩，檢查之後才發現妻子患了癌症（點圖繼續閱讀）↓↓↓

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因為妻子的病，戶次步先生對乳腺癌的知識了解了很多，於是他加入了「傳播乳腺癌知識」的運動組織，想著給能大家提供一些科普也好。為了感受乳房攝影術的疼痛，戶次步先生還親身去體驗過。在日本，每年因乳腺癌去世的人數近3萬人。

真心建議每個女性，都能去檢測一下。 戶次步先生

戶次步先生說 :「只要是我還活著，妻子就彷佛跟我在一起一樣……今後也不會忘記她的……庭有枇杷樹，吾妻死之年所手植也，今已亭亭如蓋矣。」希望戶次步先生，能堅持著夫妻倆人共同的愛好，繼續溫柔的活下去。

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