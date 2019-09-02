【開學】重返校園或感焦慮　心理學家：要讓孩子覺得上學是開心事

踏入9月開學，小朋友需要重拾心情面對校園生活。不過要離開父母踏入一個全然陌生的環境並不容易，處理不當甚至會有開學焦慮的情況，有臨床心理學家就建議家長要先改變自己想法，避免灌輸「上學=不開心」的心態予小朋友。

今日開學，學生穿上校服重拾心情，但面對沉重的學業壓力，很容易出現焦慮的情況。臨床心理學家鄧詩琪博士認為，父母自己首先要改變心態，不要覺得開學、學習是「苦差」，家長要調整想法，要改變想法覺得學習是開心事，並不要給仔女太大壓力。

臨床心理學家鄧詩琪博士（由受訪者提供） 父母可以幫小朋友穩固想法，避免重複提醒孩子需要上學、需要做功課等事情，以免加重小朋友壓力。家長可以讓孩子期待開學，告訴孩子上學可以見到同學、老師，甚至可以認識新朋友、新老師，並可以學到新知識。 雖然現時已經開學，不過小學暫時還在適應週期間，鄧詩琪博士建議父母可以趁著還未正式上學日，慢慢調整小朋友的心態，例如讓小孩每日早30分鐘睡覺，還有可以與小朋友一同執書包，一起看看學校的通告，並可以和孩子重溫每天上學發生的事情。 鄧詩琪博士強調，家長應該放慢步調，一步一步循序漸進。

至於開學後假如小朋友出現焦慮、緊張的情況，鄧博士建議父母多了解孩子，多些和孩子聊天，每日了解孩子上學的情況，讓孩子表達感受。如果小孩不願意開口表達自己心情，家長可以以身作則，向基仔分享親身經歷，表達自己的感受，一步一步引導小朋友講出自己感受。

鄧博士強調最重要的還是要多溝通，父母透過和小朋友談話了解情況，假若無法改善可以與學校老師了解上學情況，實行家校合作，讓孩子舒緩上學導致的異樣情緒。