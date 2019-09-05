【麵包保存】有餡冇餡麵包保存時間有不同　一種麵包不能存放過夜

轉眼間暑假已過，小朋友開始重拾書包上學去。很多媽媽會預備各式各樣的麵包給小朋友當點心，不過不同類型的麵包保存期間都有不同，有註冊營養師表示按照麵包種類，於室溫下可放置1日內至2日左右，否則就機會變質甚至發霉。

市面上有各式各樣的麵包，很多媽媽會預先購買麵包給小朋友當每朝的早餐。米施洛營養護康中心註冊營養師黃蔚昕就提醒，不同種類麵包有不同保存期限，但在常溫下最多亦只能保存2日。

（資料圖片） 黃蔚昕表示，麵包可以分為冇餡料、甜餡料和肉類餡料3大類別。冇餡料麵包在烘焙過程中已經脫水，沒有水份的情況可以抑制大部份細菌增生，因此在室溫下可以保存2至3日。而甜餡料例如豆沙、椰蓉的麵包水份亦偏低，在常溫下可放置約2日。 至於肉類餡料例如吞拿魚、火腿、沙律、蛋，都是一些含水份的蛋白質，容易滋生細菌，黃蔚昕建議最好在購買當日食用。

麵包存放室溫保存最理想

營養師黃蔚昕表示，麵包經過烘焙後，澱粉結構會老化，經過一段時間後麵包質感會變差。放置於室溫 18°C至30°C 澱粉老化速度會比較慢，因此建議麵包要放置於室溫下保存。

但如果大家買得太多麵包吃不完，黃蔚昕建議可以用保鮮袋包着麵包，放於冰格內保存，可以減慢澱粉老化。食用前再按喜好加熱，如果想麵包變得更脆，可以用多士爐或焗爐加熱；如果單純想回溫，可以在麵包表面噴水，放入微波爐叮30秒。

黃蔚昕表示，冇餡料麵包在雪櫃冰格（4°C或以下）可以保存約2星期；甜餡料麵包由於水份少和沒有蛋白質，亦可以保存約2星期。至於肉類餡料的麵包，由於有蛋白質，則不建議在雪櫃冰格保存，宜即日食用。

+ 10 + 9 + 8

麵包不宜放於4°C至10°C環境

麵包最佳保存溫度為室溫及4°C以下，並且放在陰涼、不潮濕的位置。黃蔚昕強調，不應該將麵包放在雪櫃冷藏格，因為麵包在4°C至10°C的溫度下澱粉老化速度會更快，更加容易變硬。

各位爸爸媽媽在購買麵包給孩子前，最好先想一想何時會食用才購買，避免一次過購買大量麵包，特別是肉餡的麵包，以免造成浪費。