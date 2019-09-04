【小學概覽2019】全港直私小學學費表　男拔附小英華維持學費不變

《小學概覽2019》今日剛於網上公布，家長可了解到各小學的教學模式、收生人數之外，也可以查看全港各直資及私立小學於2019/20學年的學費。現時全港共近60間直資及私立小學，而2019/20全年學費由$7,370至$124,000不等。我們集合了全港各區的直資及私立小學全年的學費資料，方便家長在報名及面試前有更多了解，為孩子揀選心水小學！
根據最新公布的《小學概覽2019》，今年並非所有直私小學也有加學費，當中熱門的直資男校如拔萃男書院附屬小學及英華小學，就沒有加學費，英華更是多年仍維持在每年學費$18,000。今年加幅最大的是位於元朗的私立小學激活英文小學，學費由去年的$89,100，增加至今個學年的$98,230，學費上調$9,130，加幅超過10%。
香港區
1. 香港真光中學小學部（私立）
全年學費：$49,970（分10期交）
地址：香港大坑道50號
2. 聖保祿學校小學部（私立）
全年學費： $55 ,000 （P. 1）
地址：香港銅鑼灣禮頓道140號
3. 玫瑰崗學校小學部（私立）
全年學費：$47,880
地址：香港灣仔司徒拔道41號B 私立
網址：http：//www.rhs.edu.hk/Primary
4. 聖士提反書院附屬小學（私立）
全年學費： $86,500
地址：香港赤柱黃麻角道30-32號
5. 聖保羅書院小學 （直資）
全年學費： $30,000 （分10期交）
地址：香港域多利道777號
6. 聖保羅男女中學附屬小學 （直資）
全年學費： $63,000
地址：香港黃竹坑南風徑11號
7. 蘇浙小學（私立）
全年學費：$41,500
地址：香港北角清華街三十號
8. 漢華中學小學部（直資）
全年學費：$16,900 （分10期交）
地址：香港小西灣富欣道3號
9. 港大同學會小學 （直資）
全年學費：$31,160 （分10期交）
地址：香港柴灣怡盛街九號
10. 聖類斯中學小學部 （私立）
全年學費：$42,000 （分10期交）
地址：香港西營盤第三街179號
11. 聖嘉勒小學 （私立）
全年學費：$46,000
地址：香港般咸道光景台3-6號
12. 嘉諾撒聖心學校私立部（私立）
全年學費：$45,000
地址：香港中環堅道34號
13. 救恩學校 （私立）
全年學費：$57,300
地址：香港西營盤高街97B
14. 高主教書院小學部（私立）
全年學費： $49,000
地址：香港灣仔司徒拔道肇輝臺一號E
網址： http：//rcps.raimondi.edu.hk
九龍區
1. 聖若望英文書院小學部（私立）
全年學費：$63,000 （分10期交）
地址：九龍九龍塘窩打老道143號
網址： http：//www.st-johannes.edu.hk
2. 香港培正小學 （私立）
全年學費：$53,400
地址：九龍九龍城窩打老道80號
3. 香港培道小學 （私立）
全年學費：$43,000 （分10期交）
地址：九龍馬頭涌福祥街3號
4. 保良局林文燦英文小學 （直資）
全年學費：$13,550 （分10期交）
地址：九龍土瓜灣上鄉道24號及農圃道2號
網址： http：//www.plklmceps.edu.hk
5. 民生書院小學 （私立）
全年學費：$52,500（分10期交）
地址：九龍九龍城東寶庭道8號
網址： http：//munsang.edu.hk/primary/
6. 九龍真光中學小學部（私立）
全年學費：$51,400 -$53,940
地址：九龍窩打老道115號
7. 九龍塘學校小學部（私立）
全年學費：$57,000
地址：九龍九龍塘金巴倫道舒梨里2721地段
8. 聖三一堂小學 （私立）
全年學費：$49,000 （分10期交）
地址：九龍富寧街57號
9. 神召第一小學暨幼稚園 （私立）
全年學費：$48,000 （分10期交）
地址：九龍亞皆老街123號
10. 拔萃男書院附屬小學 （直資）
全年學費：$42,750
地址：九龍旺角亞皆老街131號
11. 啟思小學（私立）
全年學費：$108,680 -$111,100
地址：九龍九龍塘牛津道2號A
網址：http：//www.creativeprisch.edu.hk
12. 九龍塘宣道小學（私立）
全年學費：$55,650
地址：九龍塘蘭開夏道2號地下至2樓部份及3樓至8樓
13. 聖若瑟英文小學 （私立）
全年學費：$43,000
地址：九龍觀塘道57號
14. 福建中學附屬學校（直資）
全年學費： $31,200 （分10期交）
地址：九龍觀塘油塘村第二期
15. 保良局蔡繼有學校*（私立）
全年學費： $82,500 （分10期交）
地址： 九龍深水埗郝德傑道6號
電話： 21482052
網址： http：//www.cky.edu.hk
（*此校非教育局網頁之列）
16. 新會商會港青基信學校*（私立）
全年學費： $82,830-$105,000（分10期交）
地址： 深水埗廣利道5號
（*此校非教育局網頁之列）
17. 英華小學 （直資）
全年學費：$18,000
地址：九龍深水埗英華街3號
網址：http：//www.yingwaps.edu.hk/
18. 崇真小學暨幼稚園英文小學部（私立）
全年學費：$56,560
地址：九龍大埔道58號
19. 德雅小學 （私立）
全年學費：$42,000
地址：九龍又一村達之路20號
20. 聖瑪加利男女英文中小學 （直資）
全年學費：$53,000（分10期交）
地址：九龍深水埗深旺道33號
21. 聖方濟各英文小學（私立）
全年學費：$46,200 （分10期交）
地址：九龍石硤尾街58號
22. 嶺南大學香港同學會小學（直資）
全年學費：$16,960 （分10期交）
地址：九龍白田街三十三33號
23. 九龍禮賢學校（私立）
全年學費：$47,500
地址：九龍又一村石竹路2A
24. 地利亞英文小學暨幼稚園（私立）
全年學費： $29,500 （分10期交）
地址：九龍美孚新邨百老匯街84-86號
網址：http：//www.deliagroup.edu.hk
25. 啟基學校 （私立）
全年學費：$57,896 （分11期交）
地址：九龍界限街71號新翼
26. 聖母小學 （私立）
全年學費：$37,000 （分10期交）
地址：九龍黃大仙沙田坳道116號
27. 國際基督教優質音樂中學暨小學 （私立）
全年學費：$56,000-$61,000
地址：九龍鑽石山蒲崗村道182號
28. 德望小學暨幼稚園（私立）
全年學費： $43,400 -$44,500
地址：九龍扎山道381-383號
29. 拔萃女小學（私立）
全年學費： $70,000
地址： 九龍佐敦道1號
30. 保良局陳守仁小學（直資）
全年學費：$19,800（分10期交）
地址： 九龍油麻地海庭道六號
網址： http：//www.plkctslps.edu.hk
31. 漢師德萃小學*（私立）
全年學費：72,600 （分11期交）
地址：旺角洗衣街22號
網址：https：//www.sthilarys.edu.hk/?p=4228
（*此校非教育局網頁之列）
新界區
1.香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 （直資）
全年學費：$38,980（分10期交）
地址： 沙田石門安睦里6號。
網址： http：//www.hkbuas.edu.hk
2.培僑書院 （直資）
全年學費：$25,300
地址： 沙田大圍大圍新村路1號
網址： http：//www.puikiucollege.edu.hk
3. 啟新書院*（私立）
全年學費：$124,000（分10期交）
新界沙田馬鞍山恆明街5號
網址： http：//www.rchk.edu.hk
（*此校非教育局網頁之列）
4.德萃小學*（私立）
全年學費：$80,520（分11期交）
地址： 大埔運頭街6號
網址： http：//www.sthilarys.edu.hk
（*此校非教育局網頁之列）
5. 播道書院 （直資）
全年學費：$21,300
地址：新界將軍澳至善街七號
網址： http：//www.evangel.edu.hk
6. 保良局陸慶濤小學 （直資）
全年學費：$13,000 （分10期交）
地址： 新界將軍澳寶林邨
7. 優才（楊殷有娣）書院 （直資）
全年學費：$34,100
地址：新界將軍澳嶺光街10號
網址： http：//www.gtschool.edu.hk
8. 香港華人基督教聯會真道書院 （直資）
全年學費：$28,600
地址：將軍澳嶺光街五號
網址： http：//www.logosacademy.edu.hk
9. 地利亞（閩僑）英文小學 （直資）
全年學費：$7,370
地址： 新界青衣長安邨第二期。
網址： http：//www.deliamk.edu.hk
10. 保良局香港道教聯合會圓玄小學 （直資）
全年學費：$12,600 （分10期交）
地址： 新界屯門青山公路青海圍26號
網址： http：//www.yyps.edu.hk
11. 激活英文小學 （私立）
全年學費：$89,100
地址： 元朗天水圍天龍路9號
網址： http：//www.gigamind.edu.hk
12. 基督教香港信義會宏信書院（直資）
全年學費： $74,060
地址： 新界元朗馬田欖口村路25號
網址： http：//www.luac.edu.hk
13. 和富慈善基金李宗德小學 （直資）
全年學費：$16,000
地址： 新界天水圍101區天暉路9號
網址： http：//www.wfjlps.edu.h