【小一面試現場直擊】港大同學會小學　聽指令畫畫玩保齡球

位於柴灣的港大同學會小學是近年較受歡迎的直資小學，去年共收到逾5,500份小一入學申請，而該校提供120個小一學額，即是逾45人爭一個學額，競爭激烈。港大同學會小學小一面試共分三輪，今日開始首輪面試，不少家長早於8時多已經在校門外排隊。 攝影：黃舒慧

今日天氣陽光普照，非常炎熱，學校只開放予指定時段面試的家長和學生進入，非該時段面試的家長和學生需在門外排隊等候。學校首輪面試只見學生。面試時間約1小時，學生面試期間，學校安排家長在禮堂等候，由校長的介紹學校的課程等，及播放平日學生上堂的情況。

記者在現場訪問多位完成面試的家長和學生，總結出以下面試內容：

+ 27 + 26 + 25