【小一面試現場直擊】港大同學會小學　聽指令畫畫玩保齡球

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位於柴灣的港大同學會小學是近年較受歡迎的直資小學，去年共收到逾5,500份小一入學申請，而該校提供120個小一學額，即是逾45人爭一個學額，競爭激烈。港大同學會小學小一面試共分三輪，今日開始首輪面試，不少家長早於8時多已經在校門外排隊。
攝影：黃舒慧
今日天氣陽光普照，非常炎熱，學校只開放予指定時段面試的家長和學生進入，非該時段面試的家長和學生需在門外排隊等候。學校首輪面試只見學生。面試時間約1小時，學生面試期間，學校安排家長在禮堂等候，由校長的介紹學校的課程等，及播放平日學生上堂的情況。
記者在現場訪問多位完成面試的家長和學生，總結出以下面試內容：
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收生特質：主動參與、溝通能力及態度
早前港大同學會校長黃桂玲表示，在面試時老師會觀察學生是否主動、願意參與，態度是否有禮，有否溝通互動和做到指令的要求。她透露面試以遊戲為主，配以中、英文認字，「在面試前家長可以為小朋友選擇廣東話、英語或普通話為主要面試語言，但即使選了英文或普通話，過程中也會用上廣東話。因為我們是本地小學，學生至少略懂廣東話，在日後學習和社交上會較好」。
所有申請的學生皆獲首輪面試機會，約16至20位小朋友一組，由5位老師觀察他們的表現。當中約15%申請學生可獲次輪面試資格，並於9月底至10月中進行第2輪面試。
第2輪面試亦是以小組遊戲形式進行，約6至10人一組。當中40%申請學生可獲第3輪面試，家長和學生需一同會見校長或副校長。「小朋友在第3輪面試也有一些task要做，而我們主要是想藉機會和家長多溝通了解。」黃校長說，希望透過面試的機會，讓家長更了解學校的方針，提出疑問。她期望家校合作，同時家長亦認同學校的理念。
她又勉勵家長，本地仍有不同的學校，即使面試落選也不用太灰心，必有一間適合孩子的學校，讓他們享受學習。