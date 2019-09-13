【小一面試】一文睇清熱門直私小一學位競爭情況　最多53人爭一位

2020/21年度的小一學齡人口只有5.57萬，比上年度大減近一萬人，不過出乎意料的是，熱門直資及私立小學的申請人數仍然未見有下跌趨勢，有部分學校更比往年收到更多申請表，要50多人爭奪一學位。

多間熱門的直私小學已截止報名，部分學校甚至已展開第一輪面試，除了面試貼士外，也許家長也想知道有多少申請人共同爭取為數不多的學額！

英華小學

報名人數：5153人

取錄人數：160名學生

競爭人數：約33人爭一個學位。（上年度約31人爭一個學位）

面試次數：英華小學面試需過三關，第一輪面試只會有10%學生可以進入第二輪面試，最後會在次輪中挑選一半學生進入第三輪面試，需家長一同出席。

港大同學會小學

報名人數：6367人

取錄人數：120名學生

競爭人數：約53人爭一個學位。（上年度約48人爭一個學位）

面試次數：面試共有三輪，第一輪面試篩選出1000名學生進入第二輪，之後共有400名學生進行第三輪面試。

保良局陳守仁小學

報名人數：約7300人

取錄人數：165名學生

競爭人數：約45人爭一個學位。（與上年度相約）

面試次數：保良局陳守仁小學共有三輪面試；約600人可以進入第二輪面試，約400人可以進入第三輪面試，屆時會由校長或副校長向家長傾談小朋友之前次的面試表現。

優才書院

報名人數：約3200人

取錄人數：120名學生

競爭人數：約27人爭一個學位。（與上年度相約）

面試次數：第一階段面見將會先進行，並在9月28日或以前公布結果和備取生名單；2019年2月便會進行第二階段面見，需家長一同出席，並在同月公布取錄消息；獲取錄的同學才可以參與第三階段見面。

聖保羅男女中學附屬小學​

報名人數：約4900人

取錄人數：150名學生

競爭人數：約33人爭一個學位。（上年度約35人爭一個學位）

面試次數：面試將分為兩部分，所有申請人均獲第一輪面試機會，第一輪面見日期在9月下旬至10上旬，當中揀選約300人進入第二輪面試，並於10月下旬至11月上旬舉行，申請結果會在11月下旬公佈。

拔萃男書院附屬小學

報名人數：4000人

取錄人數：150名學生

競爭人數：約27人爭一個學位。（上年度約25人爭一個學位）

面試次數：拔萃男書院附屬小學面試共兩關，第一輪面試後300人可入選次輪面試，由校董、校長、主任與小朋友傾談，最後面見家長。