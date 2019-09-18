【媽媽教學】坐月期間不能洗頭？　DIY天然洗頭粉解決頭痕煩惱

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說到坐月，相信最困擾的就是不可以洗頭。當然有人會認為西方人都不用遵守這些規條，洗頭的影響也許不大。不過比較傳統和相信中醫學的我，就乖乖遵守坐月守則，盡量讓自己不犯規，畢竟身體是自己的，相不相信就自行判斷了。

正當我煩惱究竟要如何減輕沒有洗頭的麻煩時，我發現原來坊間有些乾洗頭粉及乾洗頭噴霧。不過價錢都偏貴，不知道有沒有功用之外，還要考慮如果太多化學成分，或太近距離接觸初生嬰兒的話是否不太好。總之，一個新手媽媽的確有很多如果，有很多擔心。

之後，經朋友介紹後，發現原來可以自製洗頭粉，朋友還貼心的為我製作了一包。之後我亦參考了她的做法，成功DIY洗頭粉。

不能洗頭之外，更考慮到坊間的乾洗髮產品會含過多化學物質，所以不妨來自製洗頭粉吧。（unsplash／matthew_tkocz）

材料：

1、一個器皿（如：胡椒粉樽）

2、粟粉50g

3、小梳打粉50g

4、精油（可落可不落，如果決定落，請大家自行選擇可靠的牌子，我選擇了以下幾款精油）

A、薄荷（平衡油脂分泌）1至2滴

B、檸檬（減輕頭痛）2滴

C、薑（去風，溫油）2至3滴

至於材料2和3的份量是一比一，如果需要多整幾份就請多加一點。製作非常簡單，先把材料2和3 攪拌好，放入器皿內，再加幾滴精油，上下搖晃就可。

用法就是直接用手指頭搽上頭皮， 只要均勻，沒有白色就可。

每次用完都有去掉頭油的感覺，當然一定不及用水洗般乾淨，但能做到這個效果已經很不錯。。（unsplash/ericklarregui）

以往我的習慣是每天都一定要洗頭。早上洗頭後，到晚上已經會開始出油，如果兩天都沒有洗頭，更加會頭痕。但我坐月期間兩天就用一次洗頭粉，每次用完都有去掉頭油的感覺，當然一定不及用水洗般乾淨，但能做到這個效果已經很不錯。最大感覺就是每次頭痕時立即使用，都有舒緩作用，不至於一定要抓頭，因為太不衛生。

總結，我認為效果不錯，之後還送了給朋友，她們都大讚呢！大家 不妨參考一下吧！

作者簡介：Alvin媽媽

作者Facebook專頁：https://www.facebook.com/BabyAlvinMAMA/

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「坐月必備～DIY洗頭粉」​】

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