【兒童增高】秋天增高黃金期　掌握兩個睡眠時間有助長高

轉眼間已經踏入秋天，小朋友食慾大增，爸爸媽媽可以趁著這個機會為孩子補充營養，因此有很多人都說秋天是小朋友增高的黃金時期。不過要讓小朋友增高有很多方法，爸爸媽媽可以參考以下方法，讓孩子在秋天長高。

初生嬰兒在剛剛出世時身高約為50cm，0-6個月時每月平均增高2.5cm，其後6個月-1歲每月平均增長1.5cm，1歲時小朋友身高應達75cam，2歲時達到85cm。

身高預算方程式：

男生：（父高度cm ＋母高度cm）÷ 2 + 6.5cm

女生：（父高度cm ＋母高度cm）÷ 2 - 6.5cm

生長曲線圖參考：男生 / 女生

當然，每一名小朋友出生時的身高體重都有分別，而家庭遺傳因素亦會有所影響。父母在孩子發育期間亦可以從飲食、睡眠和鍛煉中著手，幫助他們增高。

透過飲食促進骨骼肌肉發展 要讓小朋友增高，骨骼肌肉發展非常重要。小朋友獲得足夠的蛋白質、維他命、礦物質可以促進骨骼肌肉發展，從而得到增高功效。 1、蛋白質 蛋白質能夠促進骨骼肌肉發展，讓小朋友進食含大量蛋白質的食物，包括黃豆、魚肉、雞肉、雞蛋、牛奶等，可以讓孩子有效增高。

2、鈣

有很多家長會將增高這件事與吸收鈣質畫上等號，不過需要注意鈣質只會讓骨的密度增加和骨骼發育等更健康，並不能讓骨頭變得更長。爸爸媽媽只需要在日常生活中讓孩子進食多點含豐富鈣質的食物，例如牛奶、豆腐、芝麻等就足夠。

一般小朋友無需要額外補充鈣劑，如果身體含有過多鈣，反而容易出現便秘、結石等不良現象。。

3、維他命

維他命能夠維持孩子健康發育。雞蛋、蔬菜水果當中就含有豐富的維他命、纖維和礦物質。

維他命C是讓骨骼生長的必要元素。奇異果、大棗、山楂、柿、椒中就含維他命C。而維他命D則可以預防兒童佝僂病，促進鈣質吸收，爸爸媽媽除了可以讓小朋友進食多些蛋和動物內臟，亦可以多到戶外曬太陽，攝取足夠維他命D。

4、鋅 雖然鋅並非如骨骼身上有直接關係，但如果小朋友缺乏鋅，生長發育會有明顯落後，免疫力亦會有所下降，影響生長發育。而且缺乏鋅會導致兒童胃口變差，嚴重的更會會引起營養不良。爸爸媽媽可以讓孩子進食多些瘦肉、動物肝、花生等有效防止缺鋅的食物。 5、少吃精製食品 白米、糯米、甜點等精製加工食品無法為人體帶來太多營養價值，因此父母應該盡量避免孩子進食過多精製加工食品，改為以各種粗糧、穀物、大麥等代替。而可樂與果汁這些含的糖份較多的食物和飲料亦應該避免，過多糖份會阻礙鈣質的吸收，影響骨骼的發育。

兩個睡眠時段影響長高

美國國家睡眠基金會曾公布一張睡眠時長標準，0至3個月的新生兒應該睡14至17個小時；4至11個月的嬰兒應該睡12至15個小時；1至2歲的幼童應睡11至14個小時；3至5歲的學齡前兒童應該睡10至13個小時；6至13歲的學齡兒童應該睡9至11個小時。

而當中生長激素分泌最多的兩個時段，分別是晚上9點至凌晨1點，以及早上的5點至7點，這兩個時間段對於長高來說是十分重要的！

首先，晚上9點至第二日的凌晨1點，生長激素的分泌量達到最高，是日間的5至7倍。另外，早上的5點至7點的3個小時，也是另一個生長激素的小高峰。如果要長高，就要好好掌握這個兩個睡眠時間段。

避免過早學坐、學站

很多爸爸媽媽為了讓孩子快高長大，會早早讓孩子學習坐和站。不過孩子身高跟他脊柱骨的發育的時間息息相關，小朋友過早學坐、學站，有機會引起脊柱的過度屈曲，影響身高發展。父母應該遵循骨骼發育的規律，讓孩子6-7個月大才讓他獨自坐立，8-9個月大時才讓他爬，10-11個月大時才站立。

而適當鍛煉亦能夠讓孩子變得強壯，在孩子1歲前，爸爸媽媽可以幫助孩子做一些抬頭、爬行和翻身等動作，而孩子到1到2歲，爸爸媽媽就可以帶他們參加戶外運動，例如游泳、拉單槓等等，這樣不但可以促進孩子身高增長，亦可增強體質，提高機體的防禦能力。