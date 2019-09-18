【小一自行收生】交表前必要知　自行分配學位計分方法

家長要為子女申請明年9月入讀官立或資助小一，「小一自行分配學位」階段將於本月23至27日接受申請，家長可以自行選擇一間不限地區的心儀官立或資助小學遞表申請，教育局預計在2020/21學年，適齡小一生將減至55,700人，較本學年少約1千6百人。

自行分配學位「必收」與「計分」

教育局表示，家長如欲按「小一入學統籌辦法」，為子女申請明年9月入讀官立或資助小學一年級，可向子女就讀的幼稚園或幼稚園暨幼兒中心索取『小一入學申請表』、『填表須知』及『小一入學資料單張』。至於未有就讀幼稚園或幼稚園暨幼兒中心的兒童，其家長可前往各區民政事務處（民政諮詢中心）或教育局各區域教育服務處及學位分配組，索取有關文件。

在交表前，家長首先要了解「自行分配學位」的機制，也要細閱每間學校提供的學額，以計算取錄的機會。每個申請人需要在 450多間官立及津貼小學中選擇一間心儀的學校，並在指定日期內親身到該校交表。每間學校的「自行分配學位」與在翌年1-2月的「統一派位」各佔一半學額，即是說，假如你申請那間小學有100個學位，「自行分配」與「統一派位」便各佔50個。

而這50個自行分配的學位，又會再根據「世襲」（即「有兄/姊在該小學就讀」或「父/母在該小學就職」的必收生）及「計分」制而分派學位，在教育局的指引中，規定「世襲」佔全部小一學位的30%，而「計分」則佔20%。「計分」是根據教育局「計分辦法準則」去決定派位的優先次序，簡單來說，分數愈高，被取錄的機會愈大（詳情計分方法可以看下表），由於大部分申請人都是適齡入學以及是家庭中首名出生的子女，所以只有15分亦無太大優勢。

自行分配學位要點：

1.得分低亦不應放棄，仍到心儀的官津小學交表，因為叩門時校方有機會考慮你在「自行」和「統一派位」時曾否揀選該校，亦即俗稱的「1」。

2.想在自行以「計分」方式進校，過往數據均低於50%！以19/20年度為例，獲派學位的22,702人當中，便有12,055名必收生，佔53.1%。有46.9%人是以「計分」方式獲取錄。

3.教育局若發現家長為其子女申請多於一所官立或資助小學，其自行分配學位的所有申請將會作廢

自行分配學位交表日期：9月23日至27日期間，在校方辦公時間內直接交到學校