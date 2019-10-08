由於最近港鐵及超級市場也有提早關門的可能，令不少在職家長未必可以下班後趕得及到超級市場入貨。便當達人媽媽Wing Wing早已習慣每次到超市購入額外食材，除了方便她日常製作便當給兩位小朋友上學吃之外，也讓她不用天天抽時間出去買餸，省下不少腳骨力。當中她推介10款雪櫃常備菜，並介紹由水果至蔬菜、穀物及肉類的儲存方法及煮法，讓大家足不出戶也可以吃到美味家常菜。 攝影：許珞珩

（資料圖片） 雞蛋 因為雞蛋可以變出很多不同的菜式，溏心蛋、蒸水蛋、炒蛋、蛋包飯……甚至近年流行的玉子燒也很受小朋友喜愛，裏面可以放粟米、吞拿魚、紫菜、芝士……食譜上網也很容影找得到。最近我利用蛋加入麵粉自製了台灣風味的蛋餅，因為蛋可以製作出很多不同菜色，對小朋友亦很健康，所以雪櫃一定要有位置是存放雞蛋。

雞肉-雞翼、雞下脾、雞扒 小朋友喜歡吃雞翼的程度甚高，而雞翼也可以用很多不同的方法製作不同口味，除了瑞士汁煮、蠔油炆、西檸汁煮等等大路煮法之外，Wing Wing近日利用氣炸鍋製作土屝雞翼，成功令兩個小朋友胃口全開，而雞翼的各種食譜在網上輕找到。 另外，Wing Wing亦會常常買雞下脾或雞扒。她說：「因為可以加入雲耳及冬菇去蒸，小朋友都十分喜歡，很下飯。」

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急凍海鮮-三文魚、比目魚、蝦 這兩款魚可以存放在冰格(平均約-18℃)冷藏較長的時間，Wing Wing每次煮之前一晚會由冰格放到保鮮格(平均約4℃)解凍，煮法可以是香煎及蒸，又或者放入焗爐或氣炸鍋，也很鮮味。Wing Wing說:「另外，我亦會買冰鮮蝦放在雪櫃，因為蝦仁炒蛋、炒飯等也是常煮的菜式。」

豬及牛肉-豬扒、豬頸肉、牛仔骨、牛小排 Wing Wing表示這也是可以存放很久的肉類食材，加入醬汁煮會更惹味。她說：「我常常會加入叉燒醬去煎，小朋友最喜歡，又或者加少許孜然粉也十分惹味。」

水果-橙、蘋果、梨 水果雖然看似很普通，但Wing Wing表示這亦是眾多水果中可保存較耐的，放入雪櫃存放的時間更久。

瓜菜-翠玉瓜、毛瓜​ 不要以為想長時間存放就不能購入蔬菜，Wing Wing說：「瓜果類會比菜可以存放的時間更長，我會選翠玉瓜、毛瓜，用來炒豬、牛、雞已經可以是一個很不錯的菜式。」另外，她亦很常購買金菇菜、秀珍菇。「如果真的想買存放得較長時間的蔬菜，要選乾身的，例如菜芯、白菜、椰菜，但不要選通菜、油麥菜這類，因為會很快變黃，除非當天買當天煮。」

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麵包 不要以為麵包的存放日子很短，Wing Wing說：「如果想麵包可以存放得更久，可先放入保鮮格，想再放得長一點時間，可以放在冰格。只要吃之前拿出解凍一下，放入多士爐，或者將一塊切開四格並沾滿蛋汁，再開鑊煎，有點像西多士，滯上少許砂糖或加煉奶，小朋友都十分喜歡。」