【BB皮膚】皮膚經常又紅又痕癢　醫生拆解8大常見嬰兒皮膚問題　

初生嬰兒皮膚比較薄，容易出現皮膚問題。其中以下8項初生嬰兒皮膚問題就最常見，皮膚科醫生陳厚毅就指出，大部分初生嬰兒皮膚問題都會自行痊癒，家長無需要過份擔心，亦建議一些注意事項給予父母。

1 嬰兒粟粒疹 (Milia)

嬰兒粟粒疹即針尖般大小的白色或黃色小丘疹，是初生嬰孩常見的皮膚症狀，通常出現在嬰孩的額頭、面頰、下頷和鼻子。成因與嬰孩皮脂腺未完全發育有關。

陳厚毅醫生表示，嬰兒粟粒疹並不會導致痕癢或痛楚，通常於出生後二至三周便會自然消失，家長無須擠壓和塗抹任何藥膏。

2.新生兒痤瘡（Neonatal Acne） 新生兒痤瘡即一些細小凸起的紅疹，多出現於嬰兒的額頭和面頰等部位。常見於嬰兒出生後首數天或數周，主要因為母親懷孕期間荷爾蒙經由胎盤傳至嬰兒而引起。通常出生後三個月內會自然消失，會於陳醫生就表示新生兒痤瘡未必會導致痕癢及痛楚，家長最重要是保持孩子的皮膚清潔乾爽，無須擠壓和塗抹任何藥膏。但亦可以塗抹抗生素藥膏以舒緩病情。



3.新生兒蕁麻疹/毒性紅斑（Erythema Toxicum）

新生兒蕁麻疹常見於嬰兒出生後二至三天，出現於嬰兒的面頰、身軀、背部和手腳等部位，如針尖般大小白色或黃色凸起的丘疹，周圍被一片紅斑包圍著。陳醫生表示，這種新生兒蕁麻疹並不常見，但通常於出生後數天至數周會自然消失，因此無須特別治療及護理。

4.熱痱（Heat Rash/Prickly Heat） 熱痱是細小凸起的紅疹，多出現於嬰兒的頸項、背部和胸前等部位。陳醫生表示，通常是因為父母太過關心孩子，讓孩子穿著過量的衣物，導致孩子汗管汗腺被阻塞，當孩子過熱流汗，汗液就因此積聚在皮膚，引致熱痱。陳醫生建議家長應該因應天氣，讓孩子穿著適量的衣物，當父母要穿著短袖時，就讓孩子穿短袖，保持孩子的皮膚乾爽涼快，減少流汗。不過如果出現發炎情況，就要看醫生。

5.尿布疹（Diaper Rash/Nappy Rash）

尿布疹由尿液及排泄物刺激皮膚而引起，起初為紅斑，接著便出現細小凸起的紅疹，多出現於穿著尿片/布的範圍，例如：外陰、會陰、臀部、下腹部及大腿上部等。陳醫生表示，父母應該勤換尿片，保持嬰兒的臀部清潔及乾爽，並塗抹具有阻隔作用的藥膏，如一氧化鋅膏（zinc oxide ointment）形成一層保護膜。

父母換片時，先用暖水清洗臀部，需要時可用肥皂/沐浴液洗淨黏著臀部的排泄物。 盡量避免使用濕紙巾，以減少對嬰兒皮膚的刺激。亦應避免使用爽身粉，因爽身粉與尿液或汗水混合後會阻塞毛孔，令尿布疹惡化。陳醫生補充，通常孩子戒用尿片後尿布疹就會痊癒，一般來說不用看醫生，但若情況未有改善或嚴重，便應請教醫生，讓醫生處方抗生素藥膏或止痕藥膏，紓緩痕癢症狀。

6. 異位性皮膚炎/小兒濕疹（Atopic Dermatitis / Infantile Eczema）

小兒濕疹常見於二至三個月大的嬰兒，很大機會與遺傳有關，但不會傳染，家族成員可能患有鼻敏感和哮喘等過敏性疾病，或對某些物品有過敏反應，例如：清潔劑、花粉、塵埃或食物等。而有小兒濕疹的嬰孩皮膚會變紅及乾燥。有時會形成一些細小的水泡，水泡穿破後便會結成痂，會十分痕癢，經搔癢後的皮膚會變得厚硬和粗糙。多出現於嬰兒面頰、手肘、膝蓋和身軀等部位。

患有的嬰孩除了皮膚護理外，亦應該尋求醫生協助，讓醫生按個別情況處方適當的藥物治療，例如含有類固醇或抗生素的藥膏。

7.脂溢性皮膚炎（Seborrhoeic Dermatitis） 脂溢性皮膚炎常出現於皮脂腺較多的部位，例如：頭部、前額、面頰、眼眉、耳朵、腋下、腹部和大腿間的皺摺部位。於頭皮出現時，便稱頭泥。脂溢性皮膚炎並不會傳染，患者會感到痕癢，常見於三周至三個月大的嬰兒。 父母可以用清水替嬰兒清潔皮膚，無須使用肥皂/沐浴液，每次清潔皮膚後替嬰兒塗上水分潤膚霜，保持皮膚滋潤。若頭泥太厚，可將橄欖油塗抹於頭泥上，待頭泥軟化後（約二十分鐘），以棉塊輕輕抹走。然後以嬰兒洗髮液清洗，再用梳子清理黏著髮上的頭泥。陳醫生表示，脂溢性皮膚炎對身體健康無影響。

8.接觸性皮膚炎（Contact Dermatitis）

接觸性皮膚炎可以分為刺激性和過敏性兩種。多數由於小朋友的皮膚重複接觸刺激性的物質如：嬰兒唾液、清潔劑、食物及藥物等，或接觸引致過敏的物質如：金屬、染料等而引起。受影響的部位多為皮膚接觸致敏物的地方，皮膚會局部變紅、痕癢甚至出現小水泡。

若孩子出現接觸性皮膚炎，最重要是避免長時間接觸刺激性及可能引致過敏的物質，如果汁、唾液等，若情況沒有改善或嚴重，便應請教醫生。