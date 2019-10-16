藍田區熱門幼稚園佛教金麗幼稚園（下稱金麗）將於10月19日舉行開放日，創校至今逾46年，一直深受家長歡迎，往年開放日吸引二千人參觀，是九龍東區內極具人氣的幼稚園。金麗為參加「幼稚園教育計劃」的半日制幼稚園，分幼兒班、低班、高班三個年級，往年報名人數超過700人，K1提供學額為150名，上午有三班，下午有兩班，平均約5人爭1學位，2020/21年度幼兒班報名現場開始至10月21日截止。楊劍欽校長坦言面試十分著重家長對小朋友的教育理念是否與學校一致，陪讓孩子的品德、閱讀及正向積極思想比學術更重要。 攝影：黃舒慧

現今孩子「輸唔起」 金麗向來重視學生品德，由上年起參加了中文大學舉辦的「正向教育」計劃，楊校長發現香港的小朋友愈來愈「輸唔起」，她說：「你看到現在社會的問題，更加覺得品德是很重要，特別與家長交談中，我發現小朋友是『輸唔起』，即是面對挫折的時候，他們很快就會放棄。希望可以幫助小朋友的抗逆能力解難能力和自信心得到加強。」 正向教育分成優化課程及建立文化，在課程中點點滴滴滲透正向元素「在適當的地方加入難題給他們，讓他們接受不同難度的挑戰，從而增強信心，面對困難事就不會太驚慌、太易放棄。就好像出面的攀爬架一樣，初初開始的時候小朋友也不夠膽爬上去，老師可以鼓勵和陪著他，他然後慢慢會嘗試越爬越高，面對困難的時候不怕輸、不怕跌的話，這個小朋友就能夠強大。」

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感恩的心最重要 另一方面，學校非常鼓勵學生、家長、老師將感恩的心表達出來，以建立正向的互動文化。楊校長說：「好多時香港人比較內斂，但感謝的心是要表達出來，懂得感恩是一個很重要的元素，我們舉辦一些活動讓小朋友對父母懂得感恩，家長亦可以通過壁報而表達對學校的支持，再細小的事也要寫出來讓身邊的人感受得，小朋友的信箱也是一樣，是小朋友與老師之間的表達，有什麼難題、開心、不開心的事也可以講給老師聽，老師可以回信。」

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面試的扣分位與失分位 金麗認為家長在幼稚園擔任的角色十分重要，楊校長說：「在面試過程中，學校會留意小朋是否有打招呼、願意分享、是否主動及開心學習。不過最重要是學校會觀察家長，家長千萬不能太緊張，有些家長好緊張好快就將答案告訴小朋友，又或者怪責小朋友表現不理想，在這個時間，其實最重要是看家長如何支持小朋友，嘗試引導小朋友，這亦是加分位。」

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即場要家長講故事 在金麗的入學面試中，其中有一個環節是親子閱讀，由學校挑選一本故事書，讓家長即場跟小朋友閱讀。楊校長說：「我們會從中觀察家長與孩子的互動，我知道面試的時候，家長也想將小朋友最好一面展現出來，如果經常與孩子互動的家長，是一打開故事書就知道，哪一頁可以吸引小朋友的興趣，會滔滔不絕的說話；對比一些家長完全不知道小朋友懂得什麼，對甚麼有興趣，分別是很大的。」

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面試形式 面試過程是家長要陪同小朋友一起入課室，老師會帶著小朋友，以小組形式熱身，唱歌及打招呼，之後會玩兩至三個簡單的遊戲，在遊戲過程中，老師會有一些簡單的提問，並觀察小朋友表現。但同時老師亦會在旁邊觀察家長如何引導小朋友，亦會問家長對學校的認識及教育理念，楊校長表示整個過程也十分輕鬆，家長可以放心。

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訪問當天，剛巧有一畢業生（左）回來探楊校長。 面試貼士 最後，楊校長建議家長可做一些事前功夫，了解學校的辦學宗旨，教學特色及教學理念，因為學校也想透過面試找出同道中人，即教育理念相符的人，令日後在家校合作的路上可以更加緊密、更加順暢。她建議家長不妨親身到金麗會舉辦開放日，了解更多關於學校的資訊。