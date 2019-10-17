【測驗溫習】睡前溫書可鞏固記憶　睡眠不足隨時影響智力

小朋友有充足睡眠非常重要，但每逢考試前夕，許多爸爸媽媽會要求他們溫習到晚上才准許睡覺，有研究證實，睡覺前溫習的確能夠鞏固記憶。不過亦有另一份研究發現，睡眠不足的小朋友專注力會較差，更會影響學業成績。

加拿大和法國的科學家發表的一項研究發現，人類學習後，大腦腦神經細胞－海馬迴會在人類進入睡眠後重現學習到的新知識，並鞏固及強化清醒時的記憶。因此在睡覺前背誦或複習，加上一晚充足的睡眠，就會有更佳的記憶效果。

英國皇家霍洛威學院的心理學講師Jakke Tamminen亦曾表示，睡眠確實對記憶知識非常重要，他進行的一項研究中，觀察參與者學習新詞匯後有充足睡眠及學習後整夜不睡的情況，發現即使經過了幾個晚上的睡眠恢復，睡眠不足的一組參與者對於新詞匯的記憶力較差。 研究亦發現大腦控制邏輯的區域（額葉腦）與控制情緒的區域（杏仁核）在睡眠時的作用不一樣，因此學習語言的學生在睡覺前學習後，睡眠時會有更多時間整合正在學習的東西，比起在早上學習成果會更好。

美國National Sleep Foundation建議6至13歲的小朋友每日應該要有9 至11 小時睡眠時間，不過有睡眠不足的香港小學生達80%以上。世界級睡眠專家Dr. Avi Sadeh進行一項實驗，找來一些四年級和六年級的學生，隨機分成兩組，分別連續三晚多睡30分鐘及少睡30 分鐘。三日後對他們進行智力測試，發現連續三日少睡30 分鐘的六年級學生，智力評分竟然跟一個四年級的學生差不多。換言之，三日內每天僅僅少睡一小時，就足以令小朋友失去兩年的認知成熟及發展程度。

芬蘭一項研究亦顯示，每天睡少過九小時的5至6歲的小朋友，遇上專注力、行為及其他心理問題的機會，比起其他同齡的小朋友會高出三至五倍。

因此，各位爸爸媽媽，為了孩子的學業著想，應該要讓孩子在睡覺前溫習，但不宜讓他們太晚睡覺，以免睡眠不足導致反效果。

參考資料：https://elifesciences.org/articles/24987

https://www.sleepfoundation.org/articles/how-much-sleep-do-we-really-need