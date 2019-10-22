伊能靜3歲愛女遭網上欺凌　怒告內地網民：沒人可以傷害我的孩子

惹怒爸媽的一句話，除了批評教養以外，對著孩子的容貌說三道四更是會讓爸媽一秒爆氣。台灣藝人伊能靜自從生了女兒小米粒之後，女兒的長相就一直飽受網友批評，然而小米粒的近照又被網友揶揄「傻呆醜」，誇張用詞讓伊能靜憤怒喊告。

知名女星伊能靜自從2016年生了女兒小米粒後，經常在微博曬愛女的照片，而她10月初才猛誇益生菌能增強孩子免疫力，沒想到竟有網友拿女兒長相與益生菌大作文章。在微博留下「妳女兒吃了你的益生菌後又傻又呆又醜」、「她女兒沒生病，可是那傻樣該不是吃益生菌吃出來的吧，好怕怕啊，那鬥雞眼，那傻頭傻腦呆子樣」等充滿惡意的批評字眼，讓護女心切的伊能靜氣得跳腳。

有網友在微博針對伊能靜女兒留下惡意批評字眼。（伊能靜微博截圖）

伊能靜13日PO出網友謾罵的截圖，表示「已經請律師蒐證」，更說：「孩子沒有得罪你，為了你不認可的事，到處辱罵1個不認識的3歲小孩，我不知道你的父母是如何教育你的。」她說自己就和每一個媽媽一樣，絕對不允許任何人傷害她的孩子。

伊能靜與她的可愛女兒（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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言語霸凌 對孩子的影響是一輩子

每個孩子都是爸媽心頭肉，更是百看不膩的可愛寶貝，但總有人喜歡指著別人的孩子說「不可愛」，甚至用一些人身攻擊的字眼大肆批判，真的很要不得！

現在是網路時代，很多人喜歡在各種社群上分享生活點滴，卻也因為發言方便，常有許多人在螢幕背後寫下各種批評，且不以為意，但網路人身攻擊的字眼也屬於語言霸凌的一種，再加上網路世界容易一傳十、十傳百，大大增強了欺凌的殺傷力，對被欺凌者造成很大的精神傷害，就連一般成人都不一定承受得了，更何況是一個孩子？

英國曾有一項研究指出，兒童遭受欺凌後的傷痛，很難因為時間而淡忘，可能要到成年後，甚至40年以上才可能復原，這種欺壓性的行為對許多正處於人格發展階段的孩子會帶來很大的傷害。這些曾受過欺凌的孩子不僅會出現自我排斥、容易低成就，罹患精神方面的疾病更是普通人的2倍，影響範圍廣又深，絕對不能忽視。

【本文由「嬰兒與母親」授權轉載。】