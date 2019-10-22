【秋冬必備】15分鐘DIY天然潤唇膏　零化學成分一年四季都適用

撰文：李紫銘
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踏入秋冬的季節，天氣特別乾燥，口唇更乾到甩皮，這個時候就需要有一支潤唇膏傍身，但市面上的潤唇膏不少含有化學物，消費者委員會曾於去年測試10款本港市面有售的潤唇膏，發現它們的保濕程度全部只達中等水平，更有2個樣本含致敏香料，大部產品的標示不足，只有2款有清楚標明有效日期。
想潤唇膏有效達到滋潤和補充水分的作用，成份又可以令人安心，大家不妨可以嘗試自製潤唇膏。只需5項材料和15分鐘，就可製成5枝潤唇膏！
文章：李欣愉 攝影：吳鍾坤
消費者委員會2017年測試結果：10款非礦物油類潤唇膏保濕功效相若，但價錢差異大。
媽媽Betty和女兒Loraine一起成立天然護膚牌子Naturally youneed，研發適合濕疹皮膚的護膚品。
其實自製潤唇膏過程非常容易，又可按喜好加入不同的精油，配出獨特香味，連同入瓶冷卻時間亦只需約15分鐘。液體狀的蜜蠟雖然約有50℃，但實際溫度並不高。經營手作護膚品店的Loraine認為這也可以是一個親子活動，讓小孩嘗試入瓶，參與製作，令小孩更珍惜成品。
每枝潤唇膏容量並不多，建議一次製作5枝以上，多餘的可作後備，又或分享給親友，齊齊滋潤雙唇。
乳木果潤唇膏製作步驟。