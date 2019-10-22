【秋冬必備】15分鐘DIY天然潤唇膏　零化學成分一年四季都適用

踏入秋冬的季節，天氣特別乾燥，口唇更乾到甩皮，這個時候就需要有一支潤唇膏傍身，但市面上的潤唇膏不少含有化學物，消費者委員會曾於去年測試10款本港市面有售的潤唇膏，發現它們的保濕程度全部只達中等水平，更有2個樣本含致敏香料，大部產品的標示不足，只有2款有清楚標明有效日期。

想潤唇膏有效達到滋潤和補充水分的作用，成份又可以令人安心，大家不妨可以嘗試自製潤唇膏。只需5項材料和15分鐘，就可製成5枝潤唇膏！

文章：李欣愉 攝影：吳鍾坤