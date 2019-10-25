【一人一花2019】洋鳳仙花苗最平8蚊　農夫：易打理有水有光即可

參與康文署及賽馬會舉辦的「一人一花」活動的學校，已陸續開始派發洋鳳仙花苗給小朋友。每年這個活動縱使都會挑選一些易種的品種，但不少家長為免種植失敗而沒功課交，都會去花墟多購一棵花苗作後備之用，以往更有「一人一花」計劃的品種被炒起價錢！今日記者走到花墟觀察，亦從農夫口中打聽栽種洋鳳仙要訣，希望大家能順利開花！

花苗最平$8 職員料今年無炒價

據記者在花墟所見，有出售洋鳳仙花苗的店鋪不多，價錢大約在$15至$20之間，不少檔主一聽到是詢問「洋鳳仙花苗」都馬上知道是今年一人一花計劃的品種，會建議大家去「森記園」看看，因為他們是今年一人一花的供應商。

記者來到位於旺角花墟附近的森記園，門外已預備好洋鳳仙花苗供家長選購，有大棵有細棵，亦有花苗及已開花的，至於和派發給同學生長程度最接近的花苗只售$8！職員告知：「前年的一串紅亦未見有家長『炒』起價格，預計今年亦不會出現『炒』價情況！」

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李穩才從小務農至今，現在與女兒Proby一同經營黎曾米有機農場。（高仲明攝） 收到花苗要轉盆 肥料可有可無 有多年種植經驗的李穩才表示：「洋鳳仙有單瓣及重瓣兩個類別，今年學生收到的是非常易打理的單瓣，亦是適合目前季節的，但到夏天便比較容易枯死，想延長其壽命，夏季需要放置在陰涼地方較長時間。」 收到花苗後，李穩才建議大家換一個4四至5吋花盆，至於肥料方面可以不需要，因為只是花不是蔬果，如果想用的話亦推薦一粒粒的緩解肥，其成分容易掌握，家長和小朋友落多也不會有問題。

目前氣候要每天澆水 日照時間不需太長

進入秋冬季，天氣比較乾燥，李穩才建議家長和小朋友每天都要為花苗澆適量的水，洋鳳仙花可謂是非常易養，需要的日照時間不多，大約中午12時去到下午2至3時便足夠。

摘心非必要 好花苗首選夠「壯」

目前家長收到的花苗有些已經開花也絕不出奇，如果家長想將來開更多花或長得更漂亮，家長可以去掉頂部的嫩葉，促進花草分枝橫向生長，亦即是俗稱的「摘心」或「打頂」，這強調這個行為不是必要。如果家長想「買定保險」怕中途養到枯死，去花墟選購花苗時，應盡量選擇看起來較橫較「壯的」，花苗生得太高的亦不要，因為生得高意味著本身花苗陽光不足。

失敗多數為貪玩

李穩才以自己孫子的經驗分享：「今年的洋鳳仙花基本上是很難失敗，但小朋友的性格就是一開始會很上心，一有空就去澆一澆水，很容易澆太多！或者到後來熱情冷卻，家長或小朋友又疏於照顧才會失敗。」