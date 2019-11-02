【中一面試】聖保羅書院16人爭1學位　校長：面試着重溝通能力

中西區直資男校聖保羅書院於今日(11月2日)舉行三場中一收生簡介會，場次是近年最多的，合共吸引約3,900名家長及學生出席。簡介會除了有就讀同學分享外，亦請來成績優異的畢業生回校，包括今年8科考獲「5**」校內首名文憑試狀元黃瀚賢，講述自己如何在豐富的校園活動中和學業取得平衡。 2020/21年度自行分配學位有約100個學額給非聯繫小學的學生，上年度是16人爭一學位，校長暫時未預計到今年是否相若。 攝影：高仲明

鍾副校長面試貼士：證書貴精、看小五總成績

整個簡介會為時約90分鐘，當中有關面試的部分由副校長鍾王婉霞主講，她亦給予了一些貼士供在場家長：「小朋友如果能展現自信，和別人有眼神交流不畏懼閃縮，和別人傾談時面帶笑容，都會給予一個好的印象。」目前家長已可透過網上或親身遞表形式報名，截止日為12月9日，因此相信很多家長都未有小六的總成績表在手，因此小五的成績是校方的考慮因素之一。至於證書方面，校方「貴精不貴多」，家長可於音樂、體育、美術、朗誦、數學及其他六個範疇，每個範疇 最多提供兩項優秀表現獎項/證書。

不設問答環節 家長有信心憑成績獲面試機會

是次簡介會雖不設問答環節，但校長也鼓勵大家簡介會結束後，有興趣可以和今日幫忙招待入座的學校風紀聊天，在「真實用家」口中了解聖保羅書院。記者亦找來在禮堂門口維持跳秩序的的羅同學交談，今年就讀中五的他回想起當初剛入學的情況，直言：「由小學升中，同友、環境都有所轉變，一定會有不安和壓力，但在經歷突破營等新生活動後便開始融入校園，而學校活動的確很多，要自行取捨參與，但五年來在學業上稱不上有太大壓力。」

何小姐今日帶同就讀小五的兒子Marcus來聽簡介會，Marcus分享自己有學游泳、鋼琴、羽毛球等興趣班，媽媽補充：「我們一家住在九龍，Marcus小五成績不錯，雖不是小學部學生，仍有信心有機會獲面試機會，一個月大約花4至5千元在小朋友興趣班上 。」

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校長：面試如日常對答

校長源廸恩表示，今年面試同樣只設一日，會面見600位同學，所有同學都會份與中、英文面試，中文有分個人及小組、英文則只有個人部分。源校長直言面試不是要難倒學生，他希望所有同學面試完離開，都可以笑著和家長說「我全部都識答」，面試著重看小朋友的語文和溝通能力，問題則有如日常對答：「例如小朋友說自己喜歡射箭，我們便會繼續問『點解啊』，『射箭你會準備啲咩啊』視乎同學的回答一直延伸。」因此同學可以有效地表達自己，不是那種一句起兩句止的會更好。

英文方面，老師可能會張求小朋友閱讀一小段文章，看看小朋友詞彙量和理解，亦不會太難。至於一些同學可能比較慢熱或害羞，校長直言沒有一些「熱身」措施幫他們，但在面試日會有學長帶領，告訴小朋友校內環境，同學即將會見甚麼老師等等，都會有助同學舒緩緊張情緒。

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聖保羅書院20/21年度招生詳情

申請日期：即日至12月9日

形式：網上或親自遞交表格

學費：$40,400（分十期），設學費減免及助學金計劃，家長可上校網了解更多

面試日：2 月 22 日

取錄通知：2020 年 3 月 23 日或之前以信件形式通知