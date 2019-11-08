【親子好去處】秋季單車遊　一文盡覽港九各處熱門地點

秋高氣爽，踏單車是不少人喜愛的秋季活動，更是絕佳的親子節目！記者特意走訪全港九新界，集合一共11處熱門的單車地點，包括交通安全城及各區單車公園，讓大家可因應孩子能力，選擇合適的地方，盡享天倫單車樂！ 攝影：黃慧雯、張惠珍、鄧煥儀

新手入門 ─ 交通安全城

交通安全城是専為5至12歲兒童設計的公園，內有多種模擬道路設施，如行人天橋、行人隧道、斑馬線、交通燈及路牌等，讓小朋友可以一邊踏單車，一邊認識不同的道路安全設施，提高道路安全意識。

北角、秀茂坪、沙田及屯門均設交通安全城，基於安全考慮，家長不可携帶成人單車入園，而園內的單車不開放給公眾使用，家長們只可自行携帶兒童單車進內。記者走訪秀茂坪及沙田的交通安全城，發現各處的單車使用準則不盡相同，詳見可見下文。一般來說，交通安全城於周末會對外開放，惟於星期一至星期五則可能租用予學校及團體，家長宜預先打電話查詢開放時間，以免碰門釘。

1.秀茂坪交通安全城（難易度：★☆☆☆☆）

+ 8 + 7 + 6

查詢：

2379 1194（康樂及文化事務署）

2305 7639（九龍東總區道路安全組）

2.沙田交通安全城（難易度：★☆☆☆☆）

查詢：

2637 6303（康樂及文化事務署）

3661 1314（新界南總區道路安全組）

進階練習 ─ 單車公園

想挑戰更廣闊的道路？大家可以帶子女到各區的單車公園！單車公園四處種植花草，大多設有跑步徑及兒童遊樂設施，部分更設高架單車徑，讓小朋友盡享踏單車的快感！

3.九龍城賈炳達道公園（難易度：★★★☆☆）

+ 9 + 8 + 7

租賃價錢：

- 單車：$80/2 小時 或 $130/全日

- 有篷三輪車：$120/小時

- 安全帽：$10

- 電子打風：$30

4.慈雲山蒲崗村道公園（難易度：★★★★☆）

+ 11 + 10 + 9

單車租賃亭開放時間：

逢星期一至星期五由上午10時至晚上7時

逢星期六、日和公眾假期由上午10時至晚上8時

*高架單車徑的定期保養日為每月第2和第4個星期一，上午8時至下午2時

租賃價錢：

平日：

- 單車：$50/小時

- 單車 + 頭盔$55/小時 或 $80/2 小時 或 $130/全日

星期六、日或假期：

- 單車+頭盔：$60/小時 或 $90/2 小時 或 $150/全日

-- 頭盔：

- 普通單車頭盔：$20/小時 或 $30/2 小時

- 滑板溜冰花式（BMX）頭盔：$30/小時 或 $50/2小時

- 單車打氣／鎖／籃／車上油：各$10

5.九龍灣公園單車場（難易度：★★★★☆）

+ 5 + 4 + 3

租賃價錢：

- 單車：$68/小時 或 $55/小時（出示已讚好及分享的單車公司Facebook專頁）

- 凡租車享以下優惠：

----BB椅：$15

----護具：$20

----單車打氣／頭盔／籃：各$10

*租車時間內可以任意換車（如大/小車；4輪/2輪）

6.小西灣道花園（難易度：★☆☆☆☆）

+ 2

7.鰂魚涌公園單車徑（難易度：★★★☆☆）

+ 2

8.屯門湖山遊樂場（難易度：★☆☆☆☆）

+ 4 + 3 + 2

9.將軍澳單車公園（難易度：★★☆☆☆）

+ 5 + 4 + 3

10.青衣東北公園（難易度：★★☆☆☆）

+ 9 + 8 + 7

11. 大埔海濱公園至沙田 / 大尾篤（難易度：★★★★★）

嫌單車公園太細，想向難度挑戰，可考慮跨區單車走廊，邊踩邊欣賞沿途風景。從大埔海濱公園單車亭租車出發，可踩至沙田或大尾篤。沙田的還車位為城門河旁，沙田大會堂附近。