【11.11三罷】多區學校受催淚彈影響　校長：校園內拾到彈殼

今日（11日)）香港市民發起「三罷」，即罷工、罷課及罷市，以對政府表達不滿，而今次的三罷行動被稱為「黎明行動」，皆因希望在大家上班、上學前先癱瘓各區交通，包括中區、旺角、屯門公路、元朗、荃灣等，令大眾「被罷工」、「被罷課」。 不過，由於教育局沒有作出停課安排，不少校巴都受到影響，更嚴重的是，警方在驅散行動中投放的催淚彈亦波及到附近的學校！不少學校直言已收到家長投訴表達不滿，但教育局下午回應表示現時毋須實行停課安排。

今午警方在上水中心一帶施放催淚彈，催淚煙波及附近的新界婦孺福利會上水幼兒學校。（網上圖片）

小學校長：停課不是校方能自行決定

教育局表示，對於有團體建議教育局宣布下午校停課，教育局發言人回應指已審視相關情況，現時無需實行停課安排，現時學校運作大致正常。位於荃灣區的中華基督教會全完第一小學，昨夜（10日）亦受到警方投放的催淚彈影響，鄭宗輝副校長表示：「在校園內都拾到彈殼，受影響的是藍球場為主，會加強清潔枱櫈，但始終要明白，不可能每個角落都清潔到，而且亦沒有相關指引去告訴受影響的校方應如何清潔，也沒有資料告訴我們對同學健康有多大影響。」

鄭宗輝副校長強調會把同學健康放在第一位，目前已收到幾位家長查詢有關催淚彈污染事宜，直言如有同學因催淚彈污染而戴上口罩是絕對接受的事情，亦已透過電子系統通知家長有關催淚彈及學校安排事宜。惟獨停不停課不是學校能決定，而今日幸運地是教師發展日，因此沒有同學在校內。

幼稚園校長：今明將會停課

將軍澳循道衛理幼稚園亦是今日警方驅散行動中受波及的學校，校長簡美玲回覆指，校舍在四樓平台，雖然有催淚氣體吹襲，但影響相信較地面樓層少。今早已回校的學生，校方亦已通知家長接送，下午班則透過電子系統宣布停課。「其實大家都不知道怎樣才算有效清潔，我們都是以清水加普通清潔劑擦拭。當自己得知防暴在學校附近時，已馬上通知全體關窗、關冷氣、抽氣。」她說。

簡校長指該校計劃明天（12日）會停課，亦會密切留意事態發展，再考慮後天是否繼續停課。

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上水學校亦受影響

社會活動持續近五個月，直至昨日（10日），上水終於失守，該區首次有警方投放催淚彈，而今午警方再次投放催淚彈驅散，新界婦孺福利會上水幼兒學校亦受到波及，不過校方直言不方便詳細回應，但會加強校內清潔。