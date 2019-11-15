【小一自行收生】下周一公布結果　2.33萬人成功獲派位

教育局公佈今年有52,473名兒童申請官立及資助小學的自行分配學位，有23,340名兒童獲派此類學位，成功獲派此類學位的學生不足半數，有44.5%，比去年上升約0.4%。明年全港官津小學共提供47,075 個小一學額（未計算私立、直資及國際學校），較去年減少約1,300個。而全港各官立及資助小學下星期一（11月18日）就會公布有關2020年9月入讀小一的學校自行分配學位取錄名單。

教育局發言人今日（15日）表示：「今年有52,473名兒童申請官立及資助小學的自行分配學位，有23,340名兒童獲派此類學位。其中屬於有兄／姊在該校就讀或父／母在該校任職類別共13,211人，餘下10,129人則屬按『計分辦法準則』分配類別。」

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家長須於下週三、四辦理註冊手續

教育局提醒所有曾經為子女申請自行分配學位的家長，應於星期一（11月18日）或星期二（11月19日）上午九時至下午五時，攜同小一入學申請表的家長副本，前往所申請的小學查閱申請結果。另外，各官立及資助小學亦會公佈取錄名單，家長可以瀏覽已報名的學校網站。

另外，獲得自行分配學位的兒童，其家長須於星期三（11月21日）或星期四（11月22日）學校辦公時間內，前往所申請的小學辦理註冊手續。

家長須注意個別學校的註冊程序及要求，例如須攜帶小一入學申請表的家長副本及兒童相片的數目等。發言人說：「家長若因要事或交通情況影響，未能在上述指定期間辦理註冊手續，須事先與學校負責人聯絡，以便作出適當安排，否則將被視作放棄該學位論。」」

未能獲自行分配學位 可於明年1月參加統一派位

根據小一入學統籌辦法，所有官立及資助小學的自行分配學額約為該校小一學額總數的百分之五十，餘下的百分之五十學額將留待稍後統一派位階段時分派。

而且教育局會於明年一月以書信通知未能獲得自行分配學位及只準備參加統一派位的申請者，於1月18日或19日前往指定的統一派位中心，辦理選校手續，以便進行統一派位。若家長在1月19日後才為子女提出申請參加本年度小一入學統籌辦法，須前往教育局學位分配組辦理有關手續，教育局會於2020年6月為申請兒童另行安排小一學位。發言人提醒所有家長：「曾經獲派小一學位的兒童，日後不可再次重新參加小一入學統籌辦法。」

家長如須查詢，可致電2832 7700與教育局學位分配組聯絡。

根據2019年官津學校自行派位收生情況可顯示出蠶食學額數量。