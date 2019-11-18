【自行派位】喇沙必收生比去年多16人　手持15分家長仍親身看結果

教育局公佈今年有52,473名兒童申請官立及資助小學的自行分配學位，有23,340名兒童獲派此類學位，成功獲派此類學位的學生不足半數，有44.5%，比去年上升約0.4%。而今年情況亦更特殊，不少直私學校面試延期，令不少家長知道結果後仍未能下作出抉擇。

今早記者來到喇沙小學，學校門口已經有壁報板張貼了自行分配學位取錄名單，分為Type A（世襲）和Type B（計分），Type A共收52名學生，比去年多16人，Type B則收38人，比去年少收16人，在自行分配學位階段共收生90名。

婆婆為孫仔 徒步半小時看結果

70多歲的梁太今早特意由土瓜灣花35分鐘由家中徒步走到喇沙小學看自行分配學位結果，最後雖然孫子未被取錄，但梁太不認為是甚麼大事。至於孫仔的升學部署，梁太表示：「自己唔係好清楚，都係小朋友父母叫我過嚟幫手睇，話網上未有結果。」

15分預落選 報6間直私小學鋪後路

今早由九龍灣坐小巴來看結果的郭太表示交通尚算暢通，由於網頁未更新資料，於是便親自前來看結果。郭太兒子只有適齡及首名出生子女合共15分，因此自己也預計機會不大：「其實都預咗，自己都報左5至6間直私學校，有播道、禮賢。」

25分成功取錄 仍未下定決心

同樣由於校網未更新資料，決定由黃埔親身前來看結果的黃生、黃太，於看結果後帶著笑容離開，黃生直言：「仔仔得25分好開心喇沙取錄到，自己都有幫小朋友報考其他學校，目前尚未決定最終安排，不過好大機會最後都係讀喇沙。」另外，黃太亦表示小朋友有學畫畫、跆拳、中英數班等，不過未有計算大約開支。

+ 5 + 4 + 3

家長須於下週三、四辦理註冊手續

教育局提醒所有曾經為子女申請自行分配學位的家長，應於星期一（11月18日）或星期二（11月19日）上午九時至下午五時，攜同小一入學申請表的家長副本，前往所申請的小學查閱申請結果。另外，各官立及資助小學亦會公佈取錄名單，家長可以瀏覽已報名的學校網站。

另外，獲得自行分配學位的兒童，其家長原定於星期三（11月21日）或星期四（11月22日）學校辦公時間內，鑑於近日的社會狀況，有關的註冊日期現延長至‪‪本星期五‬‬（‪‪11月22日‬‬）（即11月20至22日）前往所申請的小學辦理註冊手續。

家長須注意個別學校的註冊程序及要求，例如須攜帶小一入學申請表的家長副本及兒童相片的數目等。發言人說：「家長若因要事或交通情況影響，未能在上述指定期間辦理註冊手續，須事先與學校負責人聯絡，以便作出適當安排，否則將被視作放棄該學位論。」

2020年官津自行派位情況

未能獲自行分配學位 可於明年1月參加統一派位

根據小一入學統籌辦法，所有官立及資助小學的自行分配學額約為該校小一學額總數的百分之五十，餘下的百分之五十學額將留待稍後統一派位階段時分派。

而且教育局會於明年一月以書信通知未能獲得自行分配學位及只準備參加統一派位的申請者，於1月18日或19日前往指定的統一派位中心，辦理選校手續，以便進行統一派位。若家長在1月19日後才為子女提出申請參加本年度小一入學統籌辦法，須前往教育局學位分配組辦理有關手續，教育局會於2020年6月為申請兒童另行安排小一學位。發言人提醒所有家長：「曾經獲派小一學位的兒童，日後不可再次重新參加小一入學統籌辦法。」

家長如須查詢，可致電2832 7700與教育局學位分配組聯絡。