學校曾受催淚彈波及　醫生：校服要日日洗戴口罩只能擋味道

自上周一（11日）市民發起「黎明行動」後，不少學校便宣布停課，而教育局亦於上周四（14日）起宣布停課，再根據每日情況公布翌日復課與否。隨著社會運動發展愈演愈烈，多區學校也受到催淚彈影響，經過多日停課，教育局今日宣布全港中小學明天（20日）復課，但這些有害物是否能當若無其事？

口罩無用 近日受波及則不建議回校

教育局在11月19日宣布，因應路面及交通情況逐步回穩，全港中小學及部分特殊學校將於20日復課，不少家長聽到後也表示擔心，尤其是得知小朋友就讀學校曾受催淚彈波及的家長，紛紛表示會讓小朋友戴口罩回校，公共醫療醫生協會會長馬仲儀直言：「一般口罩甚至是N95只能催淚彈擋味道，至於其釋出的化學成份則不要想太多。至於戴『豬咀』回校也不太可行，只適合長時間在高濃度環境下使用。」

雖然教育局宣布明天復課，但不少家長亦決定自行停課，擔心子女安全，有家長更直言：「遲多幾日先返，等啲煙散曬先。」對此，馬醫生表示，如果是近日受到催淚彈影響的話，的確是等幾日，讓味道和其他非致癌物質散去，但一些有機致癌物不會於短時間內消失。

至於決定讓子女回校的家長，馬醫生建議要先提醒小朋友多洗手和不要經常用手觸摸眼耳口鼻，校服則最好日日洗，而且是長時間浸洗，但若然是落公園玩突然有催淚彈在附近釋放這種情境，最好是拋棄該身衣物。而復課後，如果留意到本身有呼吸道問題的小朋友病情惡化，或皮膚出現一般敏感徵狀、發紅，就要考慮是否自行停課去看醫生。

坊間方法未必有成效

雖然教育局決定明日復課，但誰也不能保證社會活動會否再次波及到有學生在內的校園。近日網上流傳指藥劑師建議，一般市民遇上催淚彈可以用梳打粉加水濕毛巾掩口鼻，香港醫院藥劑師協會會長崔俊明表示：「以往有不同地方人士嘗試使用不同方法減少催淚煙的毒性，包括使用微鹼性的成分，如梳打粉，去中和催淚煙中的成分。惟現在沒有大型的研究證明其用法和配方，因此在沒有更多相關資料前，我們未能確定這方法的有效性。」

外出穿長衣物 最有效的方法：離開現場

此外，崔俊明補充：「目前來説，由於不肯定催淚煙中的所有成分，我們建議市民遇上催淚煙時應立即離開現場，或者使用生理鹽水清潔眼睛。生理鹽水是最接近眼淚，血液和其他體液的成分，因此其刺激性最低，適合作清洗用途。接觸催淚煙後應使用大量水和梘液冲洗身體，也應該脫掉和避免接觸受污染的衣物。化學物如山埃和二噁英可以透過皮膚吸收，最有效的方法還是盡快離開現場，尤其是有呼吸道疾病和皮膚疾病的人士。我們建議有相關疾病的人士外出時穿長身衣物，也應避面接觸受污染環境物品。目前來說，清水和梘液都是有效的冲洗方法。」