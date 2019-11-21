【迪士尼】冰雪魔力席捲樂園　安娜愛莎同慶Wishmas

香港迪士尼樂園由即日起開展特別節目「A Disney Christmas」，讓歡樂相傳。隨著《魔雪奇緣2》上畫，愛莎和安娜更會和米奇朋友一同慶祝聖誕節！ 攝影：龔嘉盛

《魔雪奇緣2》熱潮席捲香港迪士尼，夢想花園變身全新「夢想花園《魔雪奇緣》小鎮」，讓大家彷彿踏進阿德爾王國，牽著安娜、愛莎和小白在花園拍照，並讓大家看到他們在新戲中的造型，粉絲們絕不能錯過！入夜後，樂園更迎來漫天飄雪，全情投入迪士尼冰雪國度，歡度白色聖誕！

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而米奇和好友亦會為賓客帶來連場歌舞和經典聖誕樂曲，一同獻上傳統節目「米奇好友聖誕舞會」。夜幕低垂時，位於美國小鎮大街的巨型聖誕樹會於「夢想成真聖誕樹亮燈禮」中閃亮，伴隨「聖誕歌詠團」現場演繹動人聖誕樂曲。直到最後，聖誕高飛會送上「聖誕歡送時刻」，讓大家帶著暖暖祝福回家。

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米奇好友聖誕舞會」

魔雪奇緣美食盛宴 精選聖誕禮物

樂園和酒店餐廳推出逾70款節日美食，以及打卡必備的節日爆谷桶。其中更有《魔雪奇緣2》的主題美食，多款以安娜、愛莎、小白造型的可愛甜品。

此外，樂園推出90款《魔雪奇緣2》主題商品，以及超過190款聖誕主題精品，全新安娜、愛莎造型服飾必定令小朋友為之瘋狂。

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每張明信片也能送上祝福。

「米妮星願耳朵」

聖誕籌款 為病童實現夢想

樂園今年新推出「米妮星願耳朵」籌款活動，只要購買一雙價值119元的耳朵頭飾，樂園就會捐出50元予願望成真基金，把「Christmas」變成「Wishmas」，關懷病童。

在這個佳節期間，賓客可以港幣10元購買「聖誕心願慈善明信片」，親筆寫上祝福字句，並在美國小鎮大街市鎮會堂外「聖誕心願郵筒」寄出。樂園會把明信片義賣所得的款項不扣除成本，全數捐給「愛心聖誕大行動」，讓更多人感受祝福。最後，九隊社區合唱團也會為大家送上「社區妙韻樂飄揚」表演，讓更多人感受聖誕節快樂！