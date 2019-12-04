廚房百潔布細菌比馬桶多20 萬倍　教你7個正確清洗方法

許多媽媽會使用百潔布清潔廚具，但有英國研究指出，百潔布上的細菌比馬桶多20萬倍，即使使用完再用洗潔精清潔，依然會有許多肉眼看不見的殘留物，有機會滋生沙門氏菌和大腸桿菌。

英國倫敦大學一項研究發現，一般家庭用的百潔布充斥著細菌，用洗潔精清潔百潔布後依然會有許多肉眼看不見的殘留。百潔布亦滿足了所有細菌滋生的條件，殘留的食物，廚房室溫、百潔布海綿所殘留的水分，為沙門氏菌和大腸桿菌等細菌提供一個完美的活化環境。英國《每日郵報》的研究報導亦指出一般家庭用的海綿百潔布驗出的細菌量比家用馬桶多20萬倍。

《每日郵報》的研究報導更指出，百潔布細菌比馬桶多20 萬倍。

常見百潔布錯誤清潔方法

1.太陽曬乾

紫外線會傷害海綿，令到百潔布的使用壽命變短。

2.吊起晾乾

使用夾子等工具夾住海綿晾乾，夾子夾的位置較難乾、依然會有機會滋生細菌。夾子亦容易損傷百潔布。

3.熱水煮或浸泡百潔布

熱水能夠有效殺菌，但一般海綿超過90℃的熱水下會容易變形。而且降溫後又成易生細菌的環境。

4.微波爐加熱

和熱水一樣，溫度過高會讓百潔布變形。

用錯誤方法清潔會令到百潔布的壽命變短。

5.漂白水

漂白水雖有殺菌效果，但會破壞海綿纖維。

6.切掉骯髒的部分

用剪刀或刀片切掉骯髒的海綿會破壞海綿纖維。

7.洗碗機

百潔布的結構脆弱，在洗碗機清潔後結構可能會因此崩解，而洗碗機的烘乾功能亦容易導致百潔布起火。

百潔布正確使用方法

專家建議應該按3類型分開使用百潔布，分別為無油餐具專用、油膩餐具專用及爐具清潔專用。分開使用可以減少較乾淨的碗盤沾染骯髒百潔布上的細菌。另外，除了分類使用，亦可以按以下兩項建議清潔百潔布。

專家建議應該按3類型分開使用百潔布

方法一

用75℃至90℃熱水淋在百潔布上約一分鐘，然後用凍水清洗並擰乾，放在通風良好的地方風乾。

方法二

在溫水中加入梳打粉，將百潔布浸泡數分鐘，然後搓洗並擰乾水分，放在通風良好的地方風乾。

不過即使用正確方法清潔，亦應該約一個月便要更換百潔布，以免滋生細菌。

參考資料：英國《每日郵報》