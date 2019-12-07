【暖身推介】推介2款冬日飲料　簡單、好味、溫暖｜謝嘉雯中醫

一日之計在於晨，如果早上不夠暖和，除了容易得感冒，還容易使人昏昏欲睡，難以集中精神，影響學習效能。

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父母可準備一些簡單的早餐暖身飲品，或置於暖水壺中，讓孩子在小息時飲用，有助保暖禦寒。

1.蘋果桂圓黑糖茶

材料：蘋果4至5個，桂圓肉20克、水1.5公升，黑糖適量調味。

製法: 蘋果去芯削皮，與桂圓肉、黑糖一起加水，以中火同熬約半小時便可。

功效：蘋果性平味甘酸；能生津止渴、潤肺除煩、健脾益胃。

桂圓肉即龍眼肉，味甘性平；《本草新編》謂其「能補心長智，悅胃培脾。」

黑糖較一般紅糖熬制時間糖稍長，加工程度最低，因此黑糖的營養比其他種類的糖較為豐富。

如果小朋友能接受薑的味道，可於此茶中加入1、2塊薑片同煮，能加強暖身效果。

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2.暖身穀物奶

材料及製法：黑芝麻粉、合桃粉各10克，加進溫熱的高鈣鮮奶或高鈣豆漿中（每杯約250毫升），攪拌後便可飲用。

功效：黑芝麻性味甘平，《本草新編》謂其「補肝腎、養五臟，烏須發、潤腸燥。」黑芝麻被古人認為久服可輕身不老，因此稱為「仙家食品」，是平補肝腎的佳品。

合桃性溫味甘平，有溫肺定喘、健腦補腎、潤澤肌膚之效。

黑芝麻和合桃不但能平補脾腎，更有助舒緩冬天乾燥引致的肌膚痕癢。

市面上有包裝好的黑芝麻粉、合桃粉售賣，如追求更好的口感，可找一些經高溫炒熱再研磨成粉的產品。經高溫炒製後，會散發更濃郁的堅果香味，更能引起小朋友食慾。無論在中醫或現代營養學角度，黑芝麻、合桃均含豐富的卵磷脂、蛋白質、維生素和多種礦物質，並能為冬日提供足夠的熱量，令身體暖和，配合高鈣的奶類產品，對小朋友生長發育有莫大裨益。

其他方法

除此，「熱從頭散，寒由腳起」；早上出門時，為孩子戴帽子、繫上圍巾，除能大大減少身體熱量流失，更有助預防風寒外襲，引發感冒。晚上用暖水泡腳、穿襪子睡覺，有助保暖，更易助眠入睡。

謝嘉雯中醫師

兩孩之母的中醫媽媽。深信中醫之博大精深，除治病外，更關乎一種生活態度。

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