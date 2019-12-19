產後尿頻失禁記性差？醫生拆解媽媽產後5大變化及解決方法

不少女星如湯唯、Ella生完小朋友後都有頻尿、漏尿問題，令孕媽媽都擔心自己產後有膀胱鬆弛、脫髮、色斑等後遺症，其實順產和開刀生產所衍生的後遺症略有不同，今次婦產科靳嘉仁醫生就為大家解釋各種孕後身體變化的成因和解決方法，原來只要補充足夠營養和適量運動，大部分都不難解決呢！

湯唯講及自己孕後尿頻不禁一度落淚（VCG）

1. 孕後會出現尿頻、漏尿和膀胱下垂？

靳醫生指這些問題常見於順產媽媽。「由於生產傷口與肛門非常近，有些順產媽媽在孕後短期或會出現傷口感染發炎；而BB亦有機會壓住膀胱引致媽媽尿道炎。」他指，在長期影響方面，媽媽孕後或會有骨盆腔鬆弛、子宮和膀胱下垂等問題，令控制排尿的肌肉無力，出現頻尿、滲尿，嚴重者更有機會子宮頸脫垂，造成失禁。

「不論是順產抑或剖腹都會有傷口，同樣有傷口發炎和疼痛的機會，而剖腹產的媽媽，子宮流血機會亦較高。長遠而言，剖腹生產主要問題是傷口疤痕會疼痛；而另一方面，若孕媽媽多次開刀產子，比如第3次開始，手術黏棉就有機會黏住腸道造成腸痛、腸塞等嚴重問題，這樣就要馬上求醫。」

坊間的「收陰」儀器和療程 真的有效？

靳醫生指，這些「收陰」儀器和療程可讓陰部表面變得有彈性，感覺上有陰道收窄效果，但對子宮脫垂和尿失禁並無幫助。

「如果順產媽媽想避免子宮下垂和陰道鬆弛問題，產前不必刻意『將BB谷肥』，避免攝取過多營養，令胎兒過重，撐大子宮。生產後，媽媽亦可做一些護陰肌肉運動以改善下垂問題，若情況較為嚴重，可尋求物理治療師協助，甚至進行手術，以電力刺激達到肌肉收縮的效果。」靳醫生說。

無論是開刀亦或順產媽媽，產後都應留意自己的身體狀況，有問題便要盡早求醫。

2. 懷孕期間還會長出色斑 ?

靳醫生指出，懷孕會導致荷爾蒙改變，「色素細胞變得活躍，所以面上色斑、肚皮紋、妊娠紋等等都較明顯，色素沉澱的情況會持續半年至9個月，我通常建謝孕婦及生完小朋友後都注意防曬，否則色斑就更難消散。」

3. 懷孕期間會有脫髮問題？

「同樣地，由於荷爾蒙改變，加上生產時以致的貧血，懷孕媽媽可能有脫髮增加的問題，但值得留意的是，頭髮有成長週期，例如夏天稀疏而冬天會生長得較濃密，如果脫髮問題不是太嚴重，亦不必過份擔心，最重要是保持心境愉快和攝取足夠營養。」靳醫生說。

4. 一孕傻3年，產後記性真的會變差？

他說：「很多媽媽都認為自己生完小朋友後記憶力變差，但沒有證據顯示懷孕會影響記憶力。然而，生完BB後總是非常忙碌，一晚要起床幾次餵奶，睡眠不足才是導致記性變差的主因呢！」

有傳「一孕傻三年」，原來懷孕跟記憶力變差沒有直接關係（VCG)

5. 懷孕後不會再有經痛問題？

靳醫生指，懷孕後就不再經痛是有科學根據的。「平均10個有經痛問題的女性中，3個是因為子宮內膜移位，子宮頸過窄而阻礙經血排出，引致經痛。但是孕媽媽經歷10個月的月經停止後，子宮內膜便會得到『休息』，感覺經痛症狀得到紓緩。」