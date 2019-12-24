【聖誕節】童年崩壞？　研究：兒童8歲後不再相信聖誕老人

相信每個人小時候都曾經相信聖誕老人的存在，除了寄聖誕卡，更會在夜間掛起聖誕襪子，期待聖誕老人在夜間送來的禮物！然而，這個童年幻想並不會持續太久，美國有研究指，在孩子八歲過後，超過七成不再相信聖誕老人的存在了！

8歲後不再相信聖誕老人

有關孩子相信聖誕老人存在的研究數據，於1978年首次發表於美國精神病學雜誌。研究指出，在美國，有85%的四歲小朋友相信聖誕老人的存在，6歲的佔65%，而8歲的僅剩25%。該研究的作者於2011年再次發表數據，83%的 5歲小孩相信聖誕老人，顯示結果在這些年來沒有太大改變。

即在美國以外的地方，情況也近乎一樣。1999年，在芬蘭舉行的歐洲幼兒教育研究協會年會便發表一份研究報告，指英國161位父母中，有92.5%的人認為聖誕老人僅對8歲以下的孩子來說是真實的。

思考事情的真實性

喬治梅森大學應用心理學系教授Thalia Goldstein指，孩子對聖誕老人的信仰始於三至四歲之間。在四到八歲之間，是信仰最為強烈的時期，但當步入8歲，孩子們開始發展認知能力，理解現實，思考什麼是可能和不可能，對聖誕老人的信仰亦隨之而轉弱。

「在其中一項研究中，我們要求孩子們集思廣益地向聖誕老人提問，並將問題收集，發現這個年紀的孩子，不會再問聖誕老人「『你身旁的精靈是什麼名字？』之類的事實問題，而是更多的試探問題，例如『你如何適應煙囪內部？』、『你怎麼知道我是頑皮還是乖巧？』」。

Goldstein補充，面對孩子不再相信聖誕老人，甚至認知事實後感到沮喪，家長可把聖誕老人說成是一種奉獻精神，或一種幫助他人的形式，由此引入，去鼓勵孩子關懷更多比自己更有需要的人，從另一角度尋找節日的意義。

資料來源：https://edition.cnn.com/2017/12/19/health/kids-santa-claus-belief-parent-curve-intl/index.html