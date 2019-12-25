【聖誕節】聽兒歌、學英文　3首Baby Shark聖誕歌及3個小遊戲推介

又到聖誕節！除了傳統的應節歌曲外，還可以大唱洗腦神曲Baby Shark。臨近佳節，Baby Shark一眾家人加添聖誕特色，粉墨演繹可愛聖誕歌。而且，還附有3個小遊戲，一邊聽，一邊玩！

1. Happy Happy Shark Christmas

Baby Shark上電視！在聖誕佳節，Baby Shark中的各位成員都粉墨登場，在電視機中表演節目，大唱大跳，落力表演！

2. Christmas Shark

海底也有聖誕節！Baby Shark和家人一起開心裝飾聖誕樹，你家中的聖誕機又是怎樣的呢？哪一棵較漂亮呢？

3. Baby Shark vs Ginger Bread Man

Grandma Shark烤了薑餅人和大家一起過節，原本期待的美食居然逃跑了？來看看Baby Shark和薑餅人的追逐結果如何吧！

3個Baby Shark小遊戲

1. Spot the Difference: Christmas Shark

聽完歌就考考大家眼力！這首Christmas Shark各有找不同的地方，一起和小朋友比賽，鬥快找出不同的地方吧！

2. How to Draw Santa Claus

聖誕老人是什麼樣子的呢？有頂紅帽子，又有一大片白鬍子？原來畫聖誕老人前先要畫雪糕？來看看是怎樣畫的吧！

3. How to Draw Rudolph

想收到聖誕禮物，就一定要為聖誕老人添一隻可愛馴鹿，讓牠為聖誕老人拉動滿滿的禮物！畫馴鹿也是十分容易，來試試看！