【學業壓力】自殺率創新高　3成韓國學生曾表示「想死」

不少學生日常面對沉重的學業壓力，若果沒有正視問題，壓力如雪球般愈滾愈大，可能造成悲劇。有調查指，今年韓國兒童及青少年自殺率創新高，更有三成學生曾出現「想死」的念頭，而背後的主因正是學業問題。

學業問題是主因

根據韓國教育部的統計數字，2018年有709名學生自殺未遂，144名自殺身亡，是自2011年開始統計以來的新高。在144名自殺的學童當中，有3名正就讀小學。另外，韓國統計廳指，韓國兒童和青少年的幸福感在27個經合組織（OECD）國家中排名最低，只得6.6分（滿分為10分），其他國家的平均分則為7.6。值得留意的是，33.8%的兒童及青少年曾表示「偶爾想死或經常想死」。自殺背後的原因，第一位是「學業問題」（37.2%），其次是「對未來感不安」（21.9%）。除了家人之外，孩子們亦缺乏傾訴對象，選擇向班主任或青少年中心傾訴的學生，僅佔0.4%和0.3%。

有專家指，不少學生沉迷智能產品，與他人缺乏溝通，輕易於Youtube等網站接觸自殺或自殘的影片，而一首關於自殺的歌曲更曾在小學生之間流行起來，上載自殘的自拍照更成為朋輩間的一種趨勢。翰林大學的洪賢珠教授（Prof. Hong Hyun-joo）指，有自殺念頭的學生很多時曾在網絡接觸過相關內容，教育部門有必要聘請專業人士，觀察學生的情緒需要。自由韓國黨郭相道議員亦表示，當刻最迫切的需要，是為受情緒困擾的學童提供適時的心理支援。