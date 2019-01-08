小學「師生叉電日」預防學童自殺　校長：情緒教育很重要

正向教育提倡建立正面情緒，以積極態度應付壓力和挑戰。但當真正面對挫折，只有樂觀的態度和大道理是否能渡過難關？香港基督教服務處深東樂Teen會服務主任朱麗英（Phoebe）指現時很多預防學童自殺的坊間活動皆傾向正向教育，但機構認為「甜、酸、苦、辣、咸」是生活必然存在的部份，單是積極樂觀度並不能梳理難過的情緒。 12月初，香港基督教服務處舉行並邀請學校參加「師生叉電暨無功課日」，讓全校老師及學生在繃緊的上課日程中「鬆一鬆」，透過師長分享兒時成長故事，讓學生知道生活有苦難是正常不過的事。香港四邑商工總會新會商會學校是其中一間參與學校，校長黃冠華十分認同計劃理念，亦認為情緒教育極其重要。 攝錄、剪接：李啓康 部份照片由受訪者提供

學生正進行班本歷奇活動，各人用一手握著綁有鈴噹的絲帶，在鈴噹沒發出聲響而全體轉一圈為成功。任務聽來容易，實行起來卻非常有難道，因為各人的身高、步速不一，嘗試多次均失敗，學生都不禁表露煩燥和氣餒。

香港四邑商工總會新會商會學校黃冠華校長，他認為如「叉電日」能在11月舉行便更好，可惜今次時間上未能配合。 黃校長指當收到機構邀請時便一口答應，他眼見開學以來，師生都處於繃緊狀態，連續三個月沒有長假，低、高年級學生亦分別完成了評估和呈分試，因此希望抽出一天，讓師生放下日常課程好好休息：「大人工作了一段時間也要休息，去去旅行。有些國際學校有休課時間，在十月至十二月中會休課約一星期，傳統學校做不到，休息一天也好過沒有。」 除了計劃理念吸引，機構提供的資源配合也是吸引黃校長的原因。黃校長指校舍是「火柴盒學校」，每級只有二至三級，二年級更只有一班，「班數少、學生少，24班與12班的分別就是少了一半老師，但不代表行政工作會減少，老師們的工作一樣繁重。在大校，同一個工作會有較多老師分擔，但我們能分擔的人手不多，很多活動都只能一人一腳踢。」 他表示學校過往也曾自行籌備類似的活動，但因人手短缺而「不敢做全日」，只能分級進行，例如上午時低年級是活動時間，高年級照常上課，至下午則調換。「休息一整天的效果當然更好，學生的心情會非常不同，以今次叉電日來說，小孩自昨晚到今早都會很期待，如只是半日的活動，其他時間還是要回復上課的心情，放鬆的效果便會打折。」因此他十分感謝機構的配合，讓學校能有這珍貴的休息時間。

師長分享成長經歷，以生命影響生命

是次「叉電日」分三部份，分別是班本歷奇活動，讓學生在歷奇挑戰中學習解難和合作，凝聚力量；第二部份是棋樂無窮，老師和學生一起在課室玩玩桌遊，踢走日常嚴肅的上課氣氛；第三部份則是五味分享會，由老師分享成長經歷，讓學生知道即使大人也有氣餒、難過等心情。

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黃校長則是打頭陣的分享者：「本打算說說我女兒的事情，但畢竟是第三身的經歷，情緒會較抽離，因此選擇了我兒時學鋼琴的回憶。」他向學生表示，兒時向母親要求學習彈鋼琴，學了數年仍然不願意在親友面前「露兩手」，原因是覺得自己學藝未精，不想出醜，又指練習時悶得「不知如何形容」。另外亦有老師分享升學時的困惑、努力練習仍輸掉龍舟比賽，未能於在學階段取得獎牌的遺憾。