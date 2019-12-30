三大原因揭示為何爸爸總是較快樂　做家務時間僅為媽媽一半

在同一個家庭之中，爸爸和媽媽比較，男士一般認為擔任父親是快樂的，而媽媽則是感到壓力和辛苦。為什麼呢？美國羅格斯大學（Rutgers University）曾就此進行研究，發現有3大原因。而如果想令媽媽也快樂起來，只需一招就可以！

社會心理學家Susan Newman博士在《Psychology Today》發表研究，認為爸爸普遍比媽媽更快樂的原因有3個。

一、做家事時間少

在家庭之中，爸爸們做家事和育兒的時間一般都比媽媽少。根據調查，媽媽每星期約花18小時做家務、14小時照顧小朋友，但爸爸只花約10小時和8小時處理這些事，僅是媽媽所花時間的一半多一點。

二、育兒工作有分別

在育兒的工作上，媽媽和爸爸的處理標準和優先次序也不一樣。有媽媽很重視孩子守時的品德，於是在處理小孩的生活規律、接送上學、看功課、看醫生等工作都落在她身上；亦有些媽媽無法信任丈夫能勝任照顧小孩的起居，結果都攬在自己身上。

而爸爸和孩子在一起的時間，通常都是在玩，較多娛樂活動。自然地，爸爸相對在育兒路上會感到較輕鬆和愉快。

三、先天的抗壓力

澳洲墨爾本大學早前和2萬個家庭進行16年的追蹤調查，發現男女在孩子出生後，感受的壓力程度有所不同。在有小孩前，男女的壓力程度相當，但在第一個孩子出生後，新手爸媽的壓力程度都會攀升，惟媽媽感到的壓力卻明顯較大；而第二個孩子出生後，差距更是擴大。直到孩子到青春期，父母的壓力分別仍無改變。

因此，男女天生在面對孩子的事情上，抗壓力就明顯不同。但是，沒有happy wife又何來happy life？Susan建議，如果想媽媽也在家庭生活之中感到快樂，應該多給她們「自主」，她們為家庭的事宜「當家作主」，媽媽們就會較為快樂。當媽媽快樂，自然整個家庭氣氛也會舒暢起來！

資料來源：《Psychology Today》